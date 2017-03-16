Сбербанк на Украине заявил, что санкции не отразятся на клиентах
Санкции, введенные украинским государством, не повлияют на законные интересы клиентов дочернего банка Сбербанка на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка на Украине.
«Введенные санкции в отношении ПАО "Сбербанк" о запрете вывода капитала в пользу материнской структуры, согласно заявлению НБУ, не связаны с коммерческой деятельностью банка, а диктуются другими обстоятельствами. Данные ограничения не повлияют на законные интересы клиентов», — сказано в сообщении.
В дочернем банке Сбербанка на Украине подчеркивают, что он «обладает всеми необходимыми ресурсами и управленческим опытом для продолжения стабильной работы».
Клиентами банка являются более миллиона граждан Украины и несколько тысяч украинских предприятий.
«Ликвидные активы и кредитный портфель банка на сегодня — свыше 60 млрд гривен (130 млрд руб.), что практически в четыре раза превышает депозитный портфель со средствами украинских физических и юридических лиц на уровне 15,9 млрд гривен (34,6 млрд руб.) и обеспечивает выполнение банком обязательств перед клиентами», — указывают в кредитной организации.
Президент Украины Петр Порошенко 16 марта утвердил санкции в отношении Сбербанка, VS Bank, Проминвестбанка, ВТБ, БМ-банка с формулировкой «в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц».
Сбербанк России назвал санкции дискриминационным, политически мотивированным решением.
Головной офис Сбербанка в Киеве 13 марта приостановил работу из-за блокады представителями националистических организаций. 14 марта сотрудники дочернего банка Сбербанка на Украине обратились с открытым письмом к Порошенко. Документ содержал просьбу помочь в восстановлении работы кредитной организации. Также атаке экстремистов подвергся офис Альфа-банка Украина.