Сбербанк на Украине заявил, что санкции не отразятся на клиентах

Санкции, введенные украинским государством, не повлияют на законные интересы клиентов дочернего банка Сбербанка на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка на Украине.

«Введенные санкции в отношении ПАО "Сбербанк" о запрете вывода капитала в пользу материнской структуры, согласно заявлению НБУ, не связаны с коммерческой деятельностью банка, а диктуются другими обстоятельствами. Данные ограничения не повлияют на законные интересы клиентов», — сказано в сообщении.

В дочернем банке Сбербанка на Украине подчеркивают, что он «обладает всеми необходимыми ресурсами и управленческим опытом для продолжения стабильной работы».

Клиентами банка являются более миллиона граждан Украины и несколько тысяч украинских предприятий.