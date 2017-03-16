СКА в четвёртый раз обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции

Победой и выходом в финал Западной конференции КХЛ завершился для СКА пятый матч против московского «Динамо» в Петербурге 16 апреля. Встреча завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу армейцев с Невы.

Голы у СКА забили: Н. Гусев (34 минута) и Ковальчук (39). В неприкосновенности свои ворота сохранил голкипер Микко Коскинен.

Таким образом серия завершилась со счетом 4-1 в пользу СКА. Соперником петербуржцев в финале Западной конференции станет «Локомотив» или ЦСКА, которые продолжают борьбу (2-2) в полуфинале.