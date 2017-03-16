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16.03.2017 21:56

Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб петербургской команды.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба 16 марта, Тимощук станет помощником главного тренера Мирчи Луческу. «Зенит» подписал контракт с Тимощуком на 2 года.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Анатолия Тимощука на новом посту и желает новых спортивных достижений вместе с сине-бело-голубыми!», – говорится в официальном заявлении.

Тимощук сыграл за «Зенит» 150 матчей, в которых забил 18 мячей. В составе петербуржцев дважды становился чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее на фоне вылета из Лиги Европы и проигрыша «Амкару» в чемпионате России появились слухи об отставке Луческу. Однако генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что у клуба большой кредит доверия к главному тренеру сине-бело-голубых.


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