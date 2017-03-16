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16.03.2017 21:23

В ЦИКе назвали возможные даты выборов президента России

Секретарь ЦИК России Майя Гришина заявила, что президентские выборы 2018 года могут пройти 4 или 18 марта. 

По ее словам, точная дата будет зависеть от исхода рассмотрения Госдумой законодательных поправок о переносе выходных дней, предложенных Министерством труда, передает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Министерство труда подготовило проект постановления правительства о переносе выходных в 2018 году. Согласно этому проекту, россияне будут отдыхать с 8 по 11 марта — в честь Международного женского дня.

По закону выборы президента проходят во второе воскресенье марта, но если оно является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем, то голосование назначается на первое воскресенье.

Однако поправки, внесенные в Госдуму, предполагают перенесение дня голосования на третье воскресенье месяца и таким образом могут совпасть с годовщиной присоединения Крыма к России.

 


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