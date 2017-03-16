В ЦИКе назвали возможные даты выборов президента России

Секретарь ЦИК России Майя Гришина заявила, что президентские выборы 2018 года могут пройти 4 или 18 марта.

По ее словам, точная дата будет зависеть от исхода рассмотрения Госдумой законодательных поправок о переносе выходных дней, предложенных Министерством труда, передает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Министерство труда подготовило проект постановления правительства о переносе выходных в 2018 году. Согласно этому проекту, россияне будут отдыхать с 8 по 11 марта — в честь Международного женского дня.