Смотрите на "Фонтанке" начало фантастического интернет-сериала о будущем России

Все события вымышлены, все совпадения случайны.

На канале Nevex.tv на YouTube в полдень появится первая серия первого интернет-сериала в жанре альтернативной истории с элементами мокьюментари (псевдодокументалистики, в которой обман доводится до абсурда). Жанр фильма «Мутное время» его создатели определяют «маразматический триллер».

В кадре появляется вымышленный будущий президент России, в которой победила демократия. Его лицо многим покажется знакомым, – но создатели ленты, режиссером которой выступила Татьяна Маршанова, просят все совпадения считать случайными. В сериале обыгрывается тема, которая с подачи одного колоритного петербургского (в своем недавнем прошлом) парламентария стала едва ли не самой обсуждаемой в России.

Притом, что будущее нашей страны в этой многосерийной интернет-ленте окрашено далеко не в радужные тона, продюсер сериала Дмитрий Волобуев заверил корреспондента «Фонтанки», что речь не идет о каких-либо конкретных политических силах.

«Здесь вопрос не про идеологию, не про убеждения, – пояснил он. – Это предостережение: ребята, прежде чем что-либо делать — давать свободы безграничные, разрешать заплывать за буйки, когда не умеешь плавать, переходить улицу с закрытыми глазами, — надо подумать».

Что касается самой оригинальной формы — интернет-сериала – то Волобуев видит за ней будущее.

«Психология медиа-потребления современного зрителя приведет к тому, что изменится сам контент — кино, сериалы. Мы стали думать, куда нам двигаться, чтобы быть впереди планеты всей, и сформировалась идея, что видео должно быть очень качественным с точки зрения съемки, и при этом коротким. Ну а что касается сюжета – народ, который живет в интернете, немножко более отвязный, провокативный, чем те, кто привык к традиционному телевизору».

В главных ролях в «Мутном времени» снялись два актера Александринского театра – Игорь Мосюк и Никита Барсуков.

Фонтанка.ру