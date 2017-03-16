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16.03.2017 21:03

Для кукурузы и пшеницы из России в Турции ввели пошлину в 130 процентов

С 15 марта Турция ввела пошлины на поставки подсолнечного шрота, пшеницы и кукурузы для российских экспортеров.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что Анкара «приостановила выдачу лицензий… из ряда стран, но в первую очередь это касается ключевого поставщика — России».

Он добавил, что пошлина для Москвы будет составлять 130%, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

Агентство отмечает, что Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) обратилась к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву с требованием «принять энергичные меры для возобновления беспрепятственного экспорта российской сельскохозяйственной продукции в Турецкую Республику».

С июля 2016 по февраль 2017 года Турция импортировала порядка 2 млн тонн российской пшеницы, уступив только Египту. В 2015–2016 году объем поставок достиг 3,1 млн тонн.


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