«Кировский завод» заработал прибыль в 440,9 млн рублей против убытка годом ранее

ОАО «Кировский завод» получило чистую прибыль в 2016 году в размере 440,9 млн рублей, следует из опубликованной компанией финансовой отчетности. Для сравнения, в 2015-м году компания получила убыток в 1,2 млрд рублей.

Выручка компании в прошлом году составила 2,46 млрд рублей, что на 9% больше, чем годом ранее.

ОАО «Кировский завод» – один из крупнейших российских промышленных холдингов. Включает такие направления, как сельскохозяйственное и промышленное машиностроение (АО «Петербургский тракторый завод» и ООО «ВАГОНМАШ»), энергетическое машиностроение (ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш», ООО «Кировский завод Газовые технологии»), металлургическое производство (ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» и ООО «Русские кузнечные заводы») и др. На предприятиях групп работает работает свыше 6000 сотрудников.