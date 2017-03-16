Банк «Александровский» в 2016 году нарастил прибыль в 2,6 раз

Прибыль ПАО «Банк «Александровский» по итогам 2016 года выросла в 2,6 раз. Как следует финансовой отчетности по РСБУ, которую кредитная организация опубликовала 16 марта, всего она заработала 72,5 млн рублей.

Активы банка выросли более чем в полтора раза - до 15,3 млрд рублей. Также компании удалось нарастить кредитный портфель, привлекая новых заемщиков и приобретая долги у других кредитных организаций.

Банк «Александровский» на конец 2016 года занимал 172 место среди российских банков по размеру активов и 182-е по размеру капитала. С 2016 года владельцами банка являются президент и совладелец холдинга «Адамант» Игорь Лейтис и банкир Евгений Лотвинов.