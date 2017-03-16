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22:07 16.03.2017
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22:03
СКА в четвёртый раз обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции
21:56
Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита»
21:47
На КАД столкнулись шесть машин, есть пострадавший
21:37
«ДП»: Россия хочет запретить вывоз ценного сырья для производства фанеры
21:23
В ЦИКе назвали возможные даты выборов президента России
21:10
Путин не смог разобрать свой почерк в блокноте
21:03
Для кукурузы и пшеницы из России в Турции ввели пошлину в 130 процентов
20:44
«Кировский завод» заработал прибыль в 440,9 млн рублей против убытка годом ранее
20:41
Банк «Александровский» в 2016 году нарастил прибыль в 2,6 раз
20:38
Буров: Я не встал на сторону защитников музея
20:33
Госдуме напомнили, что арестанту переписывать дело не с руки
19:43
В ДТП на Матроса Железняка погибла женщина
19:38
Четыре человека погибли при взрыве на заводе в Запорожье
19:36
«Фонтанка» за 60 секунд — 16 марта
19:33
В Красном селе снесут заброшенную школу
19:27
Додон снова летит к Путину
19:21
Петербургский метрополитен отрицает, что пользуется бесхозными объектами
19:14
В новую Боткинскую больницу госпитализировали первую сотню пациентов
19:09
Премьер Баварии передал Путину сердечные приветы от Меркель
19:05
Эксперты: Инвестиции в недвижимость Петербурга выросли в 1,5 раза
19:00
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Найдено тело второго подростка, провалившегося под лед в Ижорском пруду
18:43
Нету вызван в сборную Португалии
18:38
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18:31
Кичеджи: Я уволен с поста ректора из-за письма в пользу передачи Исаакия РПЦ
18:22
Тело одного из подростков, провалившихся под лед в Колпино, нашли
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Главк: ГУ МВД России к инциденту с испорченным паспортом мигранта непричастно
17:58
Приозерский автомобилист - "воспитатель" арестован
17:54
Городницкий написал песню про Исаакий, Публичку и Пулковскую обсерваторию
17:52
Два подростка провалились под лед на Ижорском пруду
17:48
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16.03.2017 20:41

Банк «Александровский» в 2016 году нарастил прибыль в 2,6 раз

Прибыль ПАО «Банк «Александровский» по итогам 2016 года выросла в 2,6 раз. Как следует финансовой отчетности по РСБУ, которую кредитная организация опубликовала 16 марта, всего она заработала 72,5 млн рублей.

Активы банка выросли более чем в полтора раза  - до 15,3 млрд рублей. Также компании удалось нарастить кредитный портфель, привлекая новых заемщиков и приобретая долги у других кредитных организаций.

Банк «Александровский» на конец 2016 года занимал 172 место среди российских банков по размеру активов и 182-е по размеру капитала. С 2016 года владельцами банка являются президент и совладелец холдинга «Адамант» Игорь Лейтис и банкир Евгений Лотвинов.


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16.03.2017 10:43

Северо-Западный банк Сбербанка предоставил «Группе ЛСР» кредит на 987 млн рублей

Северо-Западный банк Сбербанка предоставил ООО «ЛСР.Стеновые» (входит в ПАО «Группа ЛСР») невозобновляемую кредитную линию в размере 987 млн рублей.
ПАО «Сбербанк России»
15.03.2017 11:49

Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям

Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
ПАО «Сбербанк России»
14.03.2017 16:44

Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей

Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
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ПАО «Сбербанк России»
16.03.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка предоставил «Группе ЛСР» кредит на 987 млн рублей
Северо-Западный банк Сбербанка предоставил ООО «ЛСР.Стеновые» (входит в ПАО «Группа ЛСР») невозобновляемую кредитную линию в размере 987 млн рублей.
ПАО «Сбербанк России»
15.03.2017 11:49
Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям
Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
ПАО «Сбербанк России»
14.03.2017 16:44
Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей
Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.03.2017 11:55
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
13.03.2017 14:59
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных
Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.03.2017 13:56
Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут покупать железнодорожные билеты через Masterpass
Сервис оформления и оплаты железнодорожных билетов стал еще более удобным и актуальным. Ранее он был доступен по переходу из интернет-банка по внешней ссылке bspb.gdbilet.ru
ГК «ЦДС»
09.03.2017 12:11
ГК «ЦДС» совместно со Сбербанком предлагают ипотеку по ставке 8,4%
ГК «ЦДС» и ПАО Сбербанк разработали новую ипотечную программу со ставкой от 8,4% годовых. Предложение распространяется на строящиеся объекты застройщика.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.03.2017 12:49
Более 2 миллионов пенсионеров на Северо-Западе получают выплаты через Сбербанк
Число пенсионеров, получающих пенсию в Северо-Западном банке Сбербанка, за год выросло на 5% и на 1 января 2017 года превысило 2 миллиона человек.
riarating.ru
01.03.2017 09:30
УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
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