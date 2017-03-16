Буров: Я не встал на сторону защитников музея

Директор музея Исаакиевский собор Николай Буров заявил «Фонтанке», что сегодняшнее выступление его представителя в суде по Исаакию не явлется демаршем. Напомним, днем 16 марта юрист музея отозвал документ, согласно которому, музей дает согласие на передачу его РПЦ.

«Это не демарш. Я не слился в одном порыве с защитниками музея. Я по-прежнему подчиняюсь руководителю — комитету по культуре и выполняю его распоряжения, а также я хочу, чтобы все было законно. Это не мой бизнес, чтобы взять и просто его кому-то передать», – пояснил Буров.

Он добавил, что его в последнее время часто спрашивают о том, придет ли он на митинг 18 марта на Марсово поле, где будут защищать музей: «Я отвечаю, что, если я буду свободным человеком, пока я директор, я не могу этого сделать».