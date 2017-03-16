Госдуме напомнили, что арестанту переписывать дело не с руки

Сенаторы настаивают на необходимости предоставления права обвиняемому и подозреваемому получать копии процессуальных документов, с которыми он ознакомлен. Председатели комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Клишас и Вадим Тюльпанов 16 марта этого года повторно внесли соответствующие поправки в статьи Уголовно-процессуального кодекса с учетом полученных ранее замечаний депутатов Госдумы и правительства. Законопроект был разработан совместной рабочей группой Совета Федерации и Федеральной палатой адвокатов РФ. Сегодняшний алгоритм взаимодействия следователя, защиты и фигурантов дела они называют абсурдом.

Как пояснил «Фонтанке» один из авторов первоначального проекта закона статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Константин Добрынин (экс-сенатор), в настоящее время законодательством подозреваемому или обвиняемому, а также его защитнику, предоставляется право знакомиться со следующими процессуальными документами: протоколом следственного действия, проведенного с их участием; постановлением о назначении судебной экспертизы; заключением эксперта. При этом адвокат указал на отсутствие в УПК прямого указания на право копировать эти документы.

Изучение судебной практики показывает, что и суды, ошибочно толкуя закон вопреки выявленному Конституционным Судом РФ смыслу, признают законными действия следователя, лишившего обвиняемого права изготовить копии материалов уголовного дела.

«Так, следователи запрещают снимать копии с указанных документов, ссылаясь на статью 217 УПК РФ, которая предоставляет право снимать копии с материалов уголовного дела только в процессе ознакомления с ним. При этом подозреваемый или обвиняемый, а также защитник в процессе ознакомления могут делать выписки из процессуальных документов. В итоге получается, что следователи не запрещают стороне защиты переписывать процессуальные документы, но запрещают сделать их копию, что является явным злоупотреблением со стороны следователей и неуважением к стороне защиты, да и попросту является процессуальным абсурдом». – пояснил Константин Добрынин.

В проекте закона сенаторы предлагают обязать «должностных лиц органов предварительного следствия не чинить препятствий для стороны защиты получать копии процессуальных документов, что направлено на обеспечение принципа состязательности».

«Предложенные изменения направлены на пресечение злоупотреблений со стороны органов предварительного следствия», – указывается в пояснительной записке к документу (имеется в распоряжении «Фонтанки»). Авторы законопроекта настаивают, что принятие проекта федерального закона «позволит создать дополнительные гарантии законности при производстве по уголовному делу, а также будет направлено на обеспечение принципа состязательности сторон в уголовном процессе».