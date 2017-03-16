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17.03.2017 08:50
1 Комментариев

Дать взятку, лишь бы чиновников - на Марс

В МВД подсчитали средний размер взятки в России в 2016 году. Показатель вырос за год на 75% и составил 328000 рублей. [Фонтанка.Офис] попыталась выяснить, кто и кому платит такие деньги в бизнесе, и за что готовы отдать более 30-ти прожиточных минимумов обычные россияне.
Дать взятку, лишь бы чиновников - на Марс

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко обозначил планку: в среднем сумма взятки в России в 2016 году составила 330 тыс. руб. Это на 75% больше, чем в 2015-м. По его словам, за год количество выявленных ведомством крупных коррупционных преступлений выросло на 21%, ущерб от них в целом составил почти 43 млрд. руб.
 

[Фонтанка.Офис] провела опрос, согласно которому максимальная сумма взятки, которую обычным гражданам приходилось платить, по большей части составляет 5 тысяч рублей. А вот второе место заняли взятки более 100 тысяч. При этом в параллельном опросе «Фонтанки.ру» выяснилось, что люди готовы дать взятку и в 328 тысяч рублей. За что? Более 70% респондентов ответили: «чтобы всех местных чиновников сняли и отправили в колонию на Марсе».
 

Картинка не складывается
 

Эксперты, бизнесмены и политологи, опрошенные [Фонтанкой.Офис], сошлись во мнении, что даже эта, по меркам большинства населения запредельная цифра, является «средней по больнице» и никак не может «нарисовать» истинную картину коррупции в России.

«Представьте себе, что ваше производство производит только коров и рябчиков, – объясняет  президент Фонда прикладных политических исследований «ИНДЕМ» Георгий Сатаров. – И вам отчитываются, что средний вес мяса увеличился на 0,2%. Вам это о чем-то говорит? О состоянии рябчиков или коров. Ведь половина рябчиков могла вымереть, а десяток коров компенсировал эту убыль». Кроме того, по мнению Георгия Сатарова, из реальных преступлений регистрируется ничтожная доля процента.

«Считаем: у нас с вами потенциальных взяткодателей примерно 100 миллионов человек, то есть совершеннолетнее население страны. Каждый десятый дает одну взятку в год и даже больше. В бытовой жизни примерно половина из этих людей так или иначе в течение года вовлекается в коррупцию», – уверен Сатаров. Хотя быть вовлеченным – не значит участвовать.

«Шанс, что попав в коррупционную ситуацию, они дадут взятку – 50%, – считает Георгий Сатаров. – Получается примерно 12 млн. взяток в год».

По данным МВД, озвученным Андреем Курносенко, в 2016 году подразделения службы выявили 69 тыс. преступлений экономической направленности, куда, судя по всему, входят не только дела о взяточничестве и коррупции. Руководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев привел другую статистику МВД – в прошлом году было выявлено 19 тысяч коррупционных преступлений. «Если умножить эту цифру на указанную среднюю сумму взятки, получается чуть больше 6 млрд. рублей. А я напомню, что у одного полковника Захарченко было изъято 8,5 млрд. », – отметил Дмитрий Сухарев.
 

Быт отдельно, бизнес отдельно
 

В предложенных МВД цифрах скрывается и бытовая, и деловая коррупция с историей взяток. «Статистику в МВД считают по выявленным преступлениям, с учетом бытовых «шоколадок», – уточнил Дмитрий Сухарев. Причем, как отмечает автор коррупционных расследований «Фонтанки» Денис Коротков, самое большое количество уголовных дел возбуждается как раз по поводу должностных лиц в сфере здравоохранения, образования и ставших мемом «гаишников». Однако денежная доля частных взяток по сравнению с бизнес-схемами крайне мала. Да и в относительных ценах, по мнению Георгия Сатарова, "бытовые взятки" в последние несколько лет падают.

«Понятно, что в абсолютных растут, ибо инфляция, – добавляет он. – Но деловая коррупция стремительно растет в любых ипостасях. Она рвется туда, где рентабельность больше. А с «частного сегмента», особенно, если брать не Москву и не Петербург, особенно брать нечего».

Политолог, доцент института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман также считает, что «низовая» коррупция уходит: взяток «гаишникам» дают меньше, в школах деньги суют не тайно, а собирают официально. А происходит, по ее мнению, установление контроля со стороны чиновников над бизнесом и включение его в потоки. «То есть не разовые деньги, а регулярные выплаты, – поясняет Шульман. – Коррупция как соблюдение нормы».
 

Сколько на самом деле
 

По оценке Сухарева, средняя «по рынку взяток» сумма одного «воздаяния и вспоможения» как минимум в 10 раз выше чем те, что называют в МВД. «Взятку невозможно доказать, если не поймал за руку, – поясняет он свою мысль. – А есть взятки и не в денежном выражении. Мы недавно опубликовали историю про генерала МЧС, у которого после достройки домов появлялись там квартиры. Дочка, которой 25 лет, внезапно получила 12 квартир в новом построенном доме. И вот такие вещи, в натуральном выражении, крайне распространены, особенно на строительном рынке».

«Эти цифры не показывают картину коррупции, – согласен и Денис Коротков. – Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман называл в свое время другие цифры».


 

Владелец ГК «Фортум» Артур Данчаров рассказал интернет-каналу, что по городу заказчики «берут», как и всегда, 12%.

«10% наверх, 2% комитеты раскидывают, – пояснил бизнесмен. – Дальше еще 3% может быть посредникам. И эта схема не меняется. Если вы знаете вице-губернатора, то это будет 10%, если председателя комитета – 12%, если кого-то ниже – 15%».

«5% – это сказка, считай, ничего и не взяли», – цитирует мнение других участников рынка Денис Коротков.
 

Во всем ли виноват доллар
 

По мнению Артура Данчарова, средняя сумма взятки и вовсе не выросла, она просто прикреплена к валюте. «В среднем взятка была раньше 5 тысяч долларов, так и сейчас она так же и осталась. А дальше в зависимости от конъюнктуры рынка, где-то больше, где-то меньше», – уверен бизнесмен. По словам собеседника «Фонтанки», самые «жирные» взятки встречаются в сфере нанотехнологий и IT.


«Это фантастически оптимистическая точка зрения! – меж тем удивлен выводам про рост курса доллара Георгий Сатаров. – Потому что чиновники не такие дураки. Свои расчеты они, конечно, фиксируют в долларах. Но и в долларах размер взятки растет. Они больше берут с бизнеса, бизнес больше берет со всех, включая свои коррупционные издержки в цену товара. Это инфляция издержек».

Одинокий чиновник или госмашина?
 

На риторический вопрос «можно ли без взяток в принципе» эксперты [Фонтанка.Офис] ответили неутешительно.

«Может ли функционировать государственная машина вне коррупционных норм? К таким нормам в течение 10-12 лет привело обюрокрачивание экономики. Коррупция немыслима вне госсистемы. Это преступления чиновника», – говорит Екатерина Шульман.
 

«Из всех громких коррупционных дел посадили только бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, – напоминает Дмитрий Сухарев. – Мы изучали статистику и даже натыкались на оправдательные приговоры по таким делам. В Чечне, например. По нашим заявлениям на муниципальных чиновников было заведено 5 уголовных дел. И где они все?».
 

«Коррупция и Россия – это одно слово. Я бы сказал так: Российское-коррупционное государство. По-другому здесь никто не хочет», – уверен Артур Данчаров. Существующая в России система, когда «бюрократия бесконтрольна», без взяток существовать не может, считает и Георгий Сатаров.

«Это универсальное явление, – подытоживает Сатаров. – Но это неизбежно рухнет, как показывает исторический опыт».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (1)
abovery
17 марта 2017 г. 09:12
Сумма взятки, прямо пропорциональна занимаемой должности. Главный инженер в ЖЭС — 100000 руб. Губернатор СПб — 100000 $. Такая вот, катавасия в Путинландии...
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