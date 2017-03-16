Кичеджи против Смольного

Еще
02:15 17.03.2017
Пришлите свою новость!
02:09
День святого Патрика отметят дважды
01:51
Лимонов представит в Петербурге антироман о демонах
01:26
Olympic Brass Orchestra сыграет Штрауса на духовых инструментах
01:19
Экс-солистка Moloko Ройшн Мерфи представит нетипичный альбом
00:50
Airbus Group во Франции заподозрили в мошенничестве и коррупции
00:39
Европарламент осудил выдачу крымчанам российских паспортов
00:25
Против экс-губернатора Челябинской области возбудили дело о взятке
00:16
Болгария отозвала посла из Турции для консультации
00:05
Леноблсуд отпустил обвиняемую в контрабанде 80 килограммов наркотиков
16/03
Между тренерами СКА и «Динамо» произошла стычка после матча
16/03
Цены на нефть снижаются
16/03
На стадионе Крестовского острова сыграют в хоккей
16/03
США сохранят санкции против России, связанные с Крымом
16/03
СМИ: Пакет со взрывчаткой в офис МВФ отправили из Греции
16/03
Суд в Москве отказался арестовать шеф-редактора Regnum по запросу Белоруссии
16/03
ФСБ и Следком задержали руководителя Кингисеппского отдела МЧС за взятку
16/03
На Загородном водитель «Лады» подбил «Бентли»
16/03
Задолженность по зарплате в Петербурге выросла в феврале на 9 процентов
16/03
СМИ: Экс-советник Трампа получал деньги от российских компаний
16/03
Сбербанк на Украине заявил, что санкции не отразятся на клиентах
16/03
СКА в четвёртый раз обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции
16/03
Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита»
16/03
На КАД столкнулись шесть машин, есть пострадавший
16/03
«ДП»: Россия хочет запретить вывоз ценного сырья для производства фанеры
16/03
В ЦИКе назвали возможные даты выборов президента России
16/03
Путин не смог разобрать свой почерк в блокноте
16/03
Для кукурузы и пшеницы из России в Турции ввели пошлину в 130 процентов
16/03
«Кировский завод» заработал прибыль в 440,9 млн рублей против убытка годом ранее
16/03
Банк «Александровский» в 2016 году нарастил прибыль в 2,6 раз
16/03
Буров: Я не встал на сторону защитников музея
16/03
Госдуме напомнили, что арестанту переписывать дело не с руки
16/03
В ДТП на Матроса Железняка погибла женщина
16/03
Четыре человека погибли при взрыве на заводе в Запорожье
16/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 16 марта
16/03
В Красном селе снесут заброшенную школу
16/03
Додон снова летит к Путину
16/03
Петербургский метрополитен отрицает, что пользуется бесхозными объектами
16/03
В новую Боткинскую больницу госпитализировали первую сотню пациентов
16/03
Премьер Баварии передал Путину сердечные приветы от Меркель
16/03
Эксперты: Инвестиции в недвижимость Петербурга выросли в 1,5 раза
16/03
Российская биржа выросла
16/03
Найдено тело второго подростка, провалившегося под лед в Ижорском пруду
16/03
Нету вызван в сборную Португалии
16/03
«Трансперенси Интернешнл» пишут заявление в прокуратуру на депутата МО «Пороховые» из-за мошенничества
16/03
Кичеджи: Я уволен с поста ректора из-за письма в пользу передачи Исаакия РПЦ
16/03
Тело одного из подростков, провалившихся под лед в Колпино, нашли
16/03
Люк Бессон вырезал персонажа Путина из нового фильма про "Курск"
16/03
Главк: ГУ МВД России к инциденту с испорченным паспортом мигранта непричастно
16/03
Приозерский автомобилист - "воспитатель" арестован
16/03
Городницкий написал песню про Исаакий, Публичку и Пулковскую обсерваторию
16/03
Два подростка провалились под лед на Ижорском пруду
16/03
Дело о сносе дома на Тбилисской приостановлено
16/03
Двенадцать пострадавших в ДТП рядом с финской границей доставлены в больницы Петербурга
16/03
В Петербурге могут пустить с молотка под сотню аварийных зданий
16/03
Социологи: Больше трети россиян хватает денег только на еду
16/03
В Петербурге главврач попался на откатах при ремонте поликлиники
16/03
Семьи погибших в ДТП с автобусом у Брусничного получат по два миллиона рублей
16/03
Путин призвал воздержаться от переноса дискуссий внутри правительства в СМИ
16/03
Украинские националисты объединились для Крестового похода против Порошенко
16/03
Петербурженка верила, что можно сохранить машину, не платя по кредиту
16/03
Вице-губернаторы Москвин и Коваль станцевали парой
16/03
Из Исаакия перевели священнослужителей, организовывавших крестный ход
16/03
Минюст требует признать «Свидетелей Иеговы» экстремистами и ликвидировать
16/03
В Шушарах полицейские испортили мигранту паспорт непристойностями
16/03
Глазьев предложил упростить выдачу российских паспортов всем украинцам
16/03
Водителя перевернувшегося у границы с Финляндией автобуса могут арестовать
16/03
Коммунальный фуршет оставил Ленобласть без власти, но с деликатесами
16/03
«ДП»: Как крупнейший ресторанный холдинг Петербурга накопил 9,9 млрд рублей долгов
16/03
Банк России ошибся в прогнозах. Инфляция снижается быстрее
16/03
Путепровод над Пулковским шоссе обещают открыть в начале мая
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
17.03.2017 00:53
2 Комментариев

Кичеджи против Смольного

Ректор Академии имени Штиглица и бывший вице-губернатор Петербурга, пришедший в Смольный вместе с Полтавченко, Василий Кичеджи уволен со своего поста. Он говорит - по просьбе губернатора Полтавченко.
Кичеджи против Смольного
Михаил Огнев

Якобы, за слишком активную позицию по передаче Исаакиевского собора РПЦ. Теперь бывший ректор намерен мстить градоночальнику. Высокопоставленный собеседник «Фонтанки» в Смольном заметил, что Кичеджи себя переоценивает.

Вечером 16 марта в Академии имени Штиглица собрали преподавателей. Ректор, с утра срочно уехавший в Москву, объявил о своей отставке. По словам Кичеджи, инициатором увольнения, якобы, был Полтавченко, который не раз обращался в министерство с просьбой уволить своего бывшего заместителя. Экс-ректор объясняет это ненавистью к собственной персоне и письмом руководителей учебных учреждений в поддержку передачи Исаакия, инициатором которого от выступил. В Смольном таким формулировкам удивились.

Об отставке Кичеджи первым сообщил портал «Интересант», принадлежащий самому экс-вице-губернатору Петербурга. Собственник издания дал работающим на него журналистам эксклюзивное интервью, в котором заявил, что утром 16 марта его вызвали в Минобрнауки, где сообщили об отставке.

Инициатором якобы был губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который позвонил министру образования Ольге Васильевой. В разговоре с «Фонтанкой» теперь уже не только экс-вице-губернатор, но и экс-ректор повторил свои предположения:

«В министерстве мне так и сказали, что это его просьба была меня снять, подчеркнули, что ко мне претензий нет. У прошлого министра была другая позиция. Но этот – не технократ, а бюрократ. Меня умоляли, чтобы все произошло тихо, чтобы я просто сдал власть, но я развел руками, сказал, что на это повлиять не могу». Кичеджи отметил, что был готов к увольнению, хотя для многих его коллег заявление об отставке стало шоком. «Но я остаюсь в городе, буду пытаться делать все, чтобы ушел Полтавченко», – пригрозил он политической вендеттой.

Как предположил портал «Интересант», ссылаясь на Кичеджи, особое негодование Смольного якобы вызвало то, что он оказался в числе инициаторов подписания письма ректоров петербургских вузов в поддержку скорейшей передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Напомним, что 7 февраля в Мариинском дворце спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравлял руководителей петербургских вузов с Днем науки. Под конец встречи глава Совета ректоров Владимир Васильев предложил коллегам подписать письмо губернатору с просьбой передать Исаакиевский собор РПЦ к Пасхе, то есть к 16 апреля 2017 года. В тексте документа была высказана резкая критика тех, кто противится данному предложению. Акции градозащитников в поддержку сохранения музея были названы оскорблением чувств верующих христиан. В пресс-службе Мариинского дворца заявили, что письмо подписали единогласно все присутствующие на встрече, однако позже выяснилось, что ректор Лесотехнической академии Юрий Беленький и ректор Университета культуры и искусств Александр Тургаев не поставили под обращением свои подписи. Опровержение опубликовали и на сайте СПБГУ: сразу после того, как федеральные СМИ со ссылкой на высокопоставленного источника из Кремля сообщили, что передача храма РПЦ не была согласована с президентом, в вузе заявили, что подпись проректора Ильи Дементьева была оставлена им в личном качестве, а не как официального представителя Университета.

В Смольном удивились, узнав о том, что у них добавились функции снимать с постов ректоров вузов.

Высокопоставленный собеседник отметил в разговоре с «Фонтанкой», что Смольный не Минобрнауки, и вопросами трудостройства ректоров не занимается, и Кичеджи, считая себя раздражителем для губернатора, просто явно себя переоценивает.

Другой собеседник — бывший чиновник Смольного — предположил, что причиной отставки ректора действительно могла стать чрезмерная активность на политической арене и то самое пресловутое письмо.

«Интересант выдал версию увольнения, но не назвал истинной причины. Мы её в ближайшие дни не узнаем. Сейчас, многие распространяют слухи об отставке губернатора. Действительных оснований к этому нет. Но, некоторые желающие,  и, конечно, Кичеджи, ненавидящий Полтавченко, пытаются использовать всё, чтобы рассорить его команду. Письмо ректоров могло не понравиться скорее Минобру, так как это вовлекало вузы в политический конфликт, для Полтавченко этот процесс должен был остаться незамеченным».

Интересно, что за несколько дней до увольнения Кичеджи был переизбран председателем петербургского координационного совета сторонников «Единой России». Как предполагают собеседники «Фонтанки», это мог быть продуманный намеренный шаг с расчетом на возможное увольнение.

Впрочем, для партийцев, по их утверждению, новость об отставке их соратника стала неожиданностью. «Я узнал новость из СМИ. Василий Николаевич — достойный и уважаемый человек. Мы его, конечно, поддержим, но пока никакой конкретики сказать не могу. Для академии Штиглица — это, безусловно, потеря», – сообщил «Фонтанке» исполняющий обязанности главы исполкома партии, глава фракции «Единой России» в ЗакСе Александр Тетердинко. Спикер ЗакСа и секретарь петербургской «Единой России» Вячеслав Макаров для комментариев был не доступен, в пресс-службе Мариинского дворца не смогли даже утвердительно сказать, будет ли он высказываться на этот счет.

Тем не менее Кичеджи поддержал глава комиссии по культуре ЗакСа оппозиционер Максим Резник: «Я считаю, что он был на своем месте, в вузе не было конфликтов, а ведь приходил Кичеджи именно в то учреждение, где из-за действий предыдущего руководства устраивали митинги. Конечно, по Исаакиевскому собору мы с ним были оппоненты, но я не считаю, что политическая позиция должна быть причиной для увольнения».

В самом вузе также высказали недоумение: «Здесь явно какой-то внешний конфликт, потому что внутри все было спокойно, у вуза была финансовая стабильность в отличие от других, студенты и преподаватели были довольны», – добавил проректор академии Валерий Лисовец.

Кичеджи — родом из Челябинска. Ещё учась в школе, подрабатывал грузчиком в молочном магазине, потом работал на заводе учеником слесаря. В 1980 году окончил Московский заочный институт советской торговли по специальности «управление народным хозяйством» . В 1996—1997 годах обучался в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, затем — в Московской академии муниципального управления. Карьеру начинал как подсобный рабочий вагона-ресторана, затем стал директором хозрасчетного предприятия вагонов-ресторанов.  Сразу после возглавил Челябинский тракторный завод. 2000—2004 год — заместитель Георгия Полтавченко – полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе по экономике. С 2004 по 2008 год занимался предпринимательской деятельностью в сфере медийного и строительного бизнеса. Владел радиостанциями «Говорит Москва», «Спорт», «Главное радио». Чуть больше года был руководителем Департамента транспорта и связи города Москвы. Затем, в 2011 году, переехал в Петербург, став вице-губернатором по культуре. На этой позиции он, в числе прочего, поддержал проект «Открытая библиотека» Николая Солодникова, в рамках которого известные политические и культурные деятели разных взглядов выступали в лекциями на площадке библиотеки Маяковского. В 2014 году должность вице-губернатора он неожиданно покинул. Как говорят, инициатором увольнения зама стал Георгий Полтавченко, у которого с ним, якобы, произошел серьезный конфликт. 17 октября 2014 года на конференции петербургской "Единой России" был избран руководителем исполкома. В этой должности он пробыл недолго: федеральное руководство партии не согласовало его на этом посту. В мае 2015 года бывший вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи возглавил художественную академию имени Штиглица, став и.о. ректора.

На площадке Академии имени Штиглица он в числе прочего продолжил проект «Открытой Библиотеки», несмотря на то, что к его организатору начали проявлять внимание в ФСБ.

Как заявил «Фонтанке» Кичеджи, свою деятельность в образовательной сфере он намерен продолжить — он возглавит Центр образовательных и инновационных технологий. «В рамках этого НКО мы будем проводить мероприятия для студентов и преподавателей. Уже сотни людей высказали желание в этом участвовать».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (2)
dddmmm
17 марта 2017 г. 02:08
Какая клоака
mavar
17 марта 2017 г. 01:32
Они друг друга стоят. Хороший ректор — двух предложений без мата сказать не может...
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35

МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13

Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B

В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55

Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах

С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Путин не смог разобрать свой почерк в блокноте
Додон снова летит к Путину
Премьер Баварии передал Путину сердечные приветы от Меркель
Шохин рассказал о реакции Путина на вопрос о смене кабмина
Премьер-министр Баварии встретится с Путиным
Меркель прилетит к Путину 2 мая
Кремль: Дата визита Меркель в Россию согласована
В ЗакСе утвердили возможность повышения платы за детские сады
В ЗакСе депутату Резнику не дали молчать в знак протеста
Оппозиция подала новые документы на референдум о судьбе Исаакия
Кичеджи против Смольного
Кому нужен закон Макарова
Подарок к Пасхе для патриарха
Вбросил из благих побуждений
Крымская сауна особого назначения
Кто прописался в «тайной империи Медведева»
Украина и Донбасс блокировали друг друга
«Темная лошадка» добралась до Дома молодежи
Игрок, адвокат и каратист рвутся в омбудсмены
Зачем Полтавченко опять отправляют в отставку
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Вице-губернаторы Москвин и Коваль станцевали парой

фото с сайта Ivyborg.ru

Туристический автобус, попавший в аварию у границы с Финляндией, был арендован профсоюзом ГУП «Водоканал»

Георгий Поляков/Интерпресс

Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона

Резня в Кронштадте и Гельсингфорсе: Когда в тылу страшнее, чем в бою

"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе

фото с сайта twitter.com

«Дух» Depeche Mode уже в сети

Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.