Кичеджи против Смольного

Ректор Академии имени Штиглица и бывший вице-губернатор Петербурга, пришедший в Смольный вместе с Полтавченко, Василий Кичеджи уволен со своего поста. Он говорит - по просьбе губернатора Полтавченко.

Якобы, за слишком активную позицию по передаче Исаакиевского собора РПЦ. Теперь бывший ректор намерен мстить градоночальнику. Высокопоставленный собеседник «Фонтанки» в Смольном заметил, что Кичеджи себя переоценивает.

Вечером 16 марта в Академии имени Штиглица собрали преподавателей. Ректор, с утра срочно уехавший в Москву, объявил о своей отставке. По словам Кичеджи, инициатором увольнения, якобы, был Полтавченко, который не раз обращался в министерство с просьбой уволить своего бывшего заместителя. Экс-ректор объясняет это ненавистью к собственной персоне и письмом руководителей учебных учреждений в поддержку передачи Исаакия, инициатором которого от выступил. В Смольном таким формулировкам удивились.

Об отставке Кичеджи первым сообщил портал «Интересант», принадлежащий самому экс-вице-губернатору Петербурга. Собственник издания дал работающим на него журналистам эксклюзивное интервью, в котором заявил, что утром 16 марта его вызвали в Минобрнауки, где сообщили об отставке.

Инициатором якобы был губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который позвонил министру образования Ольге Васильевой. В разговоре с «Фонтанкой» теперь уже не только экс-вице-губернатор, но и экс-ректор повторил свои предположения:

«В министерстве мне так и сказали, что это его просьба была меня снять, подчеркнули, что ко мне претензий нет. У прошлого министра была другая позиция. Но этот – не технократ, а бюрократ. Меня умоляли, чтобы все произошло тихо, чтобы я просто сдал власть, но я развел руками, сказал, что на это повлиять не могу». Кичеджи отметил, что был готов к увольнению, хотя для многих его коллег заявление об отставке стало шоком. «Но я остаюсь в городе, буду пытаться делать все, чтобы ушел Полтавченко», – пригрозил он политической вендеттой.

Как предположил портал «Интересант», ссылаясь на Кичеджи, особое негодование Смольного якобы вызвало то, что он оказался в числе инициаторов подписания письма ректоров петербургских вузов в поддержку скорейшей передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Напомним, что 7 февраля в Мариинском дворце спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравлял руководителей петербургских вузов с Днем науки. Под конец встречи глава Совета ректоров Владимир Васильев предложил коллегам подписать письмо губернатору с просьбой передать Исаакиевский собор РПЦ к Пасхе, то есть к 16 апреля 2017 года. В тексте документа была высказана резкая критика тех, кто противится данному предложению. Акции градозащитников в поддержку сохранения музея были названы оскорблением чувств верующих христиан. В пресс-службе Мариинского дворца заявили, что письмо подписали единогласно все присутствующие на встрече, однако позже выяснилось, что ректор Лесотехнической академии Юрий Беленький и ректор Университета культуры и искусств Александр Тургаев не поставили под обращением свои подписи. Опровержение опубликовали и на сайте СПБГУ: сразу после того, как федеральные СМИ со ссылкой на высокопоставленного источника из Кремля сообщили, что передача храма РПЦ не была согласована с президентом, в вузе заявили, что подпись проректора Ильи Дементьева была оставлена им в личном качестве, а не как официального представителя Университета.

В Смольном удивились, узнав о том, что у них добавились функции снимать с постов ректоров вузов.

Высокопоставленный собеседник отметил в разговоре с «Фонтанкой», что Смольный не Минобрнауки, и вопросами трудостройства ректоров не занимается, и Кичеджи, считая себя раздражителем для губернатора, просто явно себя переоценивает.

Другой собеседник — бывший чиновник Смольного — предположил, что причиной отставки ректора действительно могла стать чрезмерная активность на политической арене и то самое пресловутое письмо.

«Интересант выдал версию увольнения, но не назвал истинной причины. Мы её в ближайшие дни не узнаем. Сейчас, многие распространяют слухи об отставке губернатора. Действительных оснований к этому нет. Но, некоторые желающие, и, конечно, Кичеджи, ненавидящий Полтавченко, пытаются использовать всё, чтобы рассорить его команду. Письмо ректоров могло не понравиться скорее Минобру, так как это вовлекало вузы в политический конфликт, для Полтавченко этот процесс должен был остаться незамеченным».

Интересно, что за несколько дней до увольнения Кичеджи был переизбран председателем петербургского координационного совета сторонников «Единой России». Как предполагают собеседники «Фонтанки», это мог быть продуманный намеренный шаг с расчетом на возможное увольнение.

Впрочем, для партийцев, по их утверждению, новость об отставке их соратника стала неожиданностью. «Я узнал новость из СМИ. Василий Николаевич — достойный и уважаемый человек. Мы его, конечно, поддержим, но пока никакой конкретики сказать не могу. Для академии Штиглица — это, безусловно, потеря», – сообщил «Фонтанке» исполняющий обязанности главы исполкома партии, глава фракции «Единой России» в ЗакСе Александр Тетердинко. Спикер ЗакСа и секретарь петербургской «Единой России» Вячеслав Макаров для комментариев был не доступен, в пресс-службе Мариинского дворца не смогли даже утвердительно сказать, будет ли он высказываться на этот счет.

Тем не менее Кичеджи поддержал глава комиссии по культуре ЗакСа оппозиционер Максим Резник: «Я считаю, что он был на своем месте, в вузе не было конфликтов, а ведь приходил Кичеджи именно в то учреждение, где из-за действий предыдущего руководства устраивали митинги. Конечно, по Исаакиевскому собору мы с ним были оппоненты, но я не считаю, что политическая позиция должна быть причиной для увольнения».

В самом вузе также высказали недоумение: «Здесь явно какой-то внешний конфликт, потому что внутри все было спокойно, у вуза была финансовая стабильность в отличие от других, студенты и преподаватели были довольны», – добавил проректор академии Валерий Лисовец.

Кичеджи — родом из Челябинска. Ещё учась в школе, подрабатывал грузчиком в молочном магазине, потом работал на заводе учеником слесаря. В 1980 году окончил Московский заочный институт советской торговли по специальности «управление народным хозяйством» . В 1996—1997 годах обучался в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, затем — в Московской академии муниципального управления. Карьеру начинал как подсобный рабочий вагона-ресторана, затем стал директором хозрасчетного предприятия вагонов-ресторанов. Сразу после возглавил Челябинский тракторный завод. 2000—2004 год — заместитель Георгия Полтавченко – полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе по экономике. С 2004 по 2008 год занимался предпринимательской деятельностью в сфере медийного и строительного бизнеса. Владел радиостанциями «Говорит Москва», «Спорт», «Главное радио». Чуть больше года был руководителем Департамента транспорта и связи города Москвы. Затем, в 2011 году, переехал в Петербург, став вице-губернатором по культуре. На этой позиции он, в числе прочего, поддержал проект «Открытая библиотека» Николая Солодникова, в рамках которого известные политические и культурные деятели разных взглядов выступали в лекциями на площадке библиотеки Маяковского. В 2014 году должность вице-губернатора он неожиданно покинул. Как говорят, инициатором увольнения зама стал Георгий Полтавченко, у которого с ним, якобы, произошел серьезный конфликт. 17 октября 2014 года на конференции петербургской "Единой России" был избран руководителем исполкома. В этой должности он пробыл недолго: федеральное руководство партии не согласовало его на этом посту. В мае 2015 года бывший вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи возглавил художественную академию имени Штиглица, став и.о. ректора.

На площадке Академии имени Штиглица он в числе прочего продолжил проект «Открытой Библиотеки», несмотря на то, что к его организатору начали проявлять внимание в ФСБ.

Как заявил «Фонтанке» Кичеджи, свою деятельность в образовательной сфере он намерен продолжить — он возглавит Центр образовательных и инновационных технологий. «В рамках этого НКО мы будем проводить мероприятия для студентов и преподавателей. Уже сотни людей высказали желание в этом участвовать».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»