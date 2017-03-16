Еще
19:49 16.03.2017
Новость часа
18:52
Найдено тело второго подростка, провалившегося под лед в Ижорском пруду
Пришлите свою новость!
19:43
В ДТП на Матроса Железняка погибла женщина
19:38
Четыре человека погибли при взрыве на заводе в Запорожье
19:36
«Фонтанка» за 60 секунд — 16 марта
19:33
В Красном селе снесут заброшенную школу
19:27
Додон снова летит к Путину
19:21
Петербургский метрополитен отрицает, что пользуется бесхозными объектами
19:14
В новую Боткинскую больницу госпитализировали первую сотню пациентов
19:09
Премьер Баварии передал Путину сердечные приветы от Меркель
19:05
Эксперты: Инвестиции в недвижимость Петербурга выросли в 1,5 раза
19:00
Российская биржа выросла
18:52
Найдено тело второго подростка, провалившегося под лед в Ижорском пруду
18:43
Нету вызван в сборную Португалии
18:38
«Трансперенси Интернешнл» пишут заявление в прокуратуру на депутата МО «Пороховые» из-за мошенничества
18:31
Кичеджи: Я уволен с поста ректора из-за письма в защиту Исаакия
18:22
Тело одного из подростков, провалившихся под лед в Колпино, нашли
18:20
Люк Бессон вырезал персонажа Путина из нового фильма про "Курск"
18:11
Главк: ГУ МВД России к инциденту с испорченным паспортом мигранта непричастно
17:58
Приозерский автомобилист - "воспитатель" арестован
17:54
Городницкий написал песню про Исаакий, Публичку и Пулковскую обсерваторию
17:52
Два подростка провалились под лед на Ижорском пруду
17:48
Дело о сносе дома на Тбилисской приостановлено
17:37
Двенадцать пострадавших в ДТП рядом с финской границей доставлены в больницы Петербурга
17:27
В Петербурге могут пустить с молотка под сотню аварийных зданий
17:20
Социологи: Больше трети россиян хватает денег только на еду
17:15
В Петербурге главврач попался на откатах при ремонте поликлиники
17:11
Семьи погибших в ДТП с автобусом у Брусничного получат по два миллиона рублей
17:06
Путин призвал воздержаться от переноса дискуссий внутри правительства в СМИ
16:59
Украинские националисты объединились для Крестового похода против Порошенко
16:45
Петербурженка верила, что можно сохранить машину, не платя по кредиту
16:44
Вице-губернаторы Москвин и Коваль станцевали парой
16:40
Из Исаакия перевели священнослужителей, организовывавших крестный ход
16:32
Минюст требует признать «Свидетелей Иеговы» экстремистами и ликвидировать
16:28
В Шушарах полицейские испортили мигранту паспорт непристойностями
16:24
Глазьев предложил упростить выдачу российских паспортов всем украинцам
16:20
Водителя перевернувшегося у границы с Финляндией автобуса могут арестовать
16:11
Коммунальный фуршет оставил Ленобласть без власти, но с деликатесами
16:10
«ДП»: Как крупнейший ресторанный холдинг Петербурга накопил 9,9 млрд рублей долгов
16:07
Банк России ошибся в прогнозах. Инфляция снижается быстрее
16:01
Путепровод над Пулковским шоссе обещают открыть в начале мая
15:58
В школе французского Граса произошла стрельба
15:53
Минтруд запланировал выходные россиян на 2018 год
15:46
Finnair потеряет миллионы евро из-за пятничной забастовки
15:45
В Петербурге задержан бывший заместитель главного муфтия Северо-Запада
15:42
Пять машин разбиты на Лиговском в результате «женского» ДТП
15:38
Пулковская обсерватория перейдет на дистанционные наблюдения
15:32
Полиция в Риге задержала молодых людей, кричавших "Фашизм не пройдет!"
15:24
ВЦИОМ: Не все оценили присоединение Крыма
15:20
В дома Красногвардейского и Калининского районов вернулось электричество
15:16
Путин: Налоговая система должна быть простой и конкурентоспособной
15:12
Суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакия церкви
15:10
В Петербурге будет ветрено
15:08
Пятерых пострадавших в аварии под Лаппенрантой доставили в Петербург вертолётами
15:06
Запущен сайт с редкими документами о Валентине Распутине
15:02
Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» представляет новые добрые сувениры
14:52
Путин: Отношения с Турцией уверенно возвращаются в нормальное русло
14:47
Движение через МАПП "Брусничное" перекрыто до 16:00
14:42
В офисе МВФ в Париже взорвался конверт
14:38
Бывший приближенный Кумарина арестован в Петербурге
14:34
С завода Hyundai украли сейф с наличностью и 13 тысяч талонов в столовую
14:30
Подростка вытащили из Невы у Благовещенского моста
14:18
Дельфин представил новый анимационный клип «Помни»
14:18
Буров передал суду свое несогласие с передачей Исаакиевского собора церкви
14:16
Шохин рассказал о реакции Путина на вопрос о смене кабмина
14:10
Пять тысяч петербуржцев остались без света
14:06
Елизавета II одобрила законопроект о запуске Brexit
14:00
В петербургском бизнес-центре нашли спрятанное оружие
13:55
Захарченко отказался торговать с Украиной
13:51
Чрезвычайное положение в энергетике Украины продлено на месяц
13:34
У неработающего светофора на Казакова опрокинулся грузовик
13:30
Премьер-министр Баварии встретится с Путиным
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
16.03.2017 19:36
0 Комментариев

«Фонтанка» за 60 секунд — 16 марта

Туристический автобус "Ютонг" перевернулся на подъезде к границе с Финляндией: трое погибли, более 20 человек пострадали. Финны к 9:30 не обработали утренний гололед на дороге на берегу Сайменского канала.

 

Смольнинский суд Петербурга отказал в рассмотрении по существу иска о передаче Исаакия РПЦ. А директор музея Буров преподнес сюрприз и напомнил Смольному об уголовной ответственности за вольное обращение с памятником.

 

Ректор Академии имени Штиглица Василий Кичеджи написал заявление «по собственному». Его попросили. Именем губернатора. Говорят, очень спешил с идеями по Исаакию.

 

Бард Александр Городницкий написал песню к Маршу в защиту Петербурга 18 марта на Марсовом поле в 14 часов. Текст жесткий.

 

Опять весна, опять песок. Почему в Петербурге начался сезон пыльных бурь, если песком не посыпали?? Может, надо просто убирать.

 

«Фонтанка» разобралась, чем плохи лоукостеры. Которые не пускают в самолет с длинными ногами, большой грудью и чемоданами.

 

Депутат Андрей Макаров считает, что попавших под санкции российских граждан нужно освободить от уплаты налогов в России. Но только если они вынуждены жить на Родине не по своей воле. Мы пересчитали всех. Поименно.

 

Комиссия решила: Пулковская обсерватория — база для студенческой практики. Ни современной техники, ни чистого неба. А последнего нет из-за постоянной облачности и близости разросшегося мегаполиса.

 

В ЗакСе обсуждают создание агломерации Петербурга и Ленобласти. Даже в Генплан хотят эти идеи ввести. Но мы же помним, что планировать — не значит сделать.

 

Минтруд определился, как мы будем отдыхать в 2018 году. Каникулы на Новый год до 8 января, по 4 дня отдыха в марте и на Первомай.

 

Бесконечно долго можно смотреть на три вещи. Как течет вода, как трудятся работники ЖКХ Ленинградской области и как пляшут вице-губернатор по строительству Михаил Москвин и вице-губернатор по ЖКХ Олег Коваль.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20

​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика

Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
«РЖД Тур»
16.03.2017 18:00

«РЖД Тур» приглашает на паровозную прогулку

Экскурсия на поезде с настоящим паровозом – отличный способ провести выходные всей семьей
КЕЙ
14.03.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI

Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд — 16 марта
Петербургский метрополитен отрицает, что пользуется бесхозными объектами
Кичеджи: Я уволен с поста ректора из-за письма в защиту Исаакия
Дело о сносе дома на Тбилисской приостановлено
Вице-губернаторы Москвин и Коваль станцевали парой
Из Исаакия перевели священнослужителей, организовывавших крестный ход
Пулковская обсерватория перейдет на дистанционные наблюдения
Суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакия церкви
Буров передал суду свое несогласие с передачей Исаакиевского собора церкви
Новый Генплан Петербурга до 2043 года привяжут к развитию Ленобласти
Госзаказ перегрелся
Буров встал за Исаакий
Как Петербург превратился в песочницу
Валерий Шиян: Мы закончили с экспериментами
Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона
За судью решили
Открытое метро: уравнение с одними неизвестными
Подарок к Пасхе для патриарха
Можно ли согласовать перепланировку памятника задним числом
Турецкому строителю доктор выписал справку
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Вице-губернаторы Москвин и Коваль станцевали парой

фото с сайта Ivyborg.ru

Туристический автобус, попавший в аварию у границы с Финляндией, был арендован профсоюзом ГУП «Водоканал»

Георгий Поляков/Интерпресс

Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона

Резня в Кронштадте и Гельсингфорсе: Когда в тылу страшнее, чем в бою

"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе

фото с сайта twitter.com

«Дух» Depeche Mode уже в сети

Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
«РЖД Тур»
16.03.2017 18:00
«РЖД Тур» приглашает на паровозную прогулку
Экскурсия на поезде с настоящим паровозом – отличный способ провести выходные всей семьей
КЕЙ
14.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI
Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.
10.03.2017 18:20
В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности
10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Tele2
07.03.2017 11:20
Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»
Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38
Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»
Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
www.m21vek.ru
28.02.2017 10:00
В 21 веке решат проблему парковок
18 февраля 2017 года в рамках работы выставки «Жилищный проект» состоялась презентация нового российского парковочного оборудования, представленного компанией «Мегаполис 21 век»
УБРиР
28.02.2017 08:00
УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть в Санкт-Петербурге. Теперь в городе начала работу третья по счету точка продаж - дополнительный офис «Озерки» формата «стрит-ритейл»
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.