«Фонтанка» за 60 секунд — 16 марта

Туристический автобус "Ютонг" перевернулся на подъезде к границе с Финляндией: трое погибли, более 20 человек пострадали. Финны к 9:30 не обработали утренний гололед на дороге на берегу Сайменского канала.

Смольнинский суд Петербурга отказал в рассмотрении по существу иска о передаче Исаакия РПЦ. А директор музея Буров преподнес сюрприз и напомнил Смольному об уголовной ответственности за вольное обращение с памятником.

Ректор Академии имени Штиглица Василий Кичеджи написал заявление «по собственному». Его попросили. Именем губернатора. Говорят, очень спешил с идеями по Исаакию.

Бард Александр Городницкий написал песню к Маршу в защиту Петербурга 18 марта на Марсовом поле в 14 часов. Текст жесткий.

Опять весна, опять песок. Почему в Петербурге начался сезон пыльных бурь, если песком не посыпали?? Может, надо просто убирать.

«Фонтанка» разобралась, чем плохи лоукостеры. Которые не пускают в самолет с длинными ногами, большой грудью и чемоданами.

Депутат Андрей Макаров считает, что попавших под санкции российских граждан нужно освободить от уплаты налогов в России. Но только если они вынуждены жить на Родине не по своей воле. Мы пересчитали всех. Поименно.

Комиссия решила: Пулковская обсерватория — база для студенческой практики. Ни современной техники, ни чистого неба. А последнего нет из-за постоянной облачности и близости разросшегося мегаполиса.

В ЗакСе обсуждают создание агломерации Петербурга и Ленобласти. Даже в Генплан хотят эти идеи ввести. Но мы же помним, что планировать — не значит сделать.

Минтруд определился, как мы будем отдыхать в 2018 году. Каникулы на Новый год до 8 января, по 4 дня отдыха в марте и на Первомай.

Бесконечно долго можно смотреть на три вещи. Как течет вода, как трудятся работники ЖКХ Ленинградской области и как пляшут вице-губернатор по строительству Михаил Москвин и вице-губернатор по ЖКХ Олег Коваль.