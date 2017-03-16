Четыре человека погибли при взрыве на заводе в Запорожье

В Запорожье в результате взрыва на заводе "Запорожкокс" 16 марта погибли четыре человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции украинского города.

"На заводе произошел взрыв емкости с газом без горения. Подрядная организация проводила сварочно-ремонтные работы этой емкости. В результате чего произошел взрыв. Погибли четыре человека. Трое – на месте, один – в карете скорой помощи. Сейчас ведется осмотр места происшествия", – сообщили в пресс-службе.