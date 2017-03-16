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16.03.2017 19:27

Додон снова летит к Путину

Завтра состоится встреча Владимира Путина с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, который будет находиться в Москве по приглашению Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» для участия в бизнес-форуме «Россия – Молдавия: новые точки роста».

Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Кремля.

"Ожидается, что главы государств обсудят ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне 17 января 2017 года. Основное внимание будет уделено тематике торгово-экономического сотрудничества. Предполагается также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам", – добавлено в сообщении.

17 января в Москве прошла первая встреча президента России Владимира Путина и президента Молдавии Игоря Додона. Для него это была первая официальная зарубежная поездка после избрания президентом Молдавии.


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С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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