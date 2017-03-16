Петербургский метрополитен отрицает, что пользуется бесхозными объектами

Руководство петербургского метрополитена не согласно с претензиями прокуратуры, которая ранее уличила ГУП в пользовании 42 бесхозными объектами. По мнению предприятия, все дело в долгой процедуре регистрации прав.

Петербургская подземка 16 марта прокомментировала «Фонтанке» представление Генпрокуратуры в отношении начальника предприятия Владимира Гарюгина.

Ведомство посчитало, что ГУП использует 42 бесхозных объекта, и дало на устранение нарушений месяц. Речь идет о перегонных тоннелях, вентшахтах, подземных комплексах станций. Сам метрополитен объекты бесхозными не считает, так как они используются исключительно для выполнения основного вида деятельности предприятия – перевозки пассажиров.

«Отсутствие государственной регистрации права на данные объекты на момент проверки обусловлено исключительно длительностью процесса и многоступенчатостью процедур, которые необходимо выполнить в отношении каждого объекта», – уточняют в метрополитене. Имеются в виду такие процедуры, как закупка кадастровых работ, их проведение, получение доверенности КИО, согласование в Комстрое, подача документов в Росреестр и т. п. Весь путь может занимать более года. При этом все 42 объекта поставлены на государственный кадастровый учет и находятся на различных стадиях регистрации.

По данным метрополитена, 7 объектов (перегонные тоннели, подземный комплекс, венткиоски), входящие в состав 6-го пускового комплекса Фрунзенского радиуса метрополитена, не могут быть переданы в казну Санкт-Петербурга, так как комитет по развитию транспортной инфраструктуры и ГКУ "Дирекция транспортного строительства" не могут сформировать стоимость указанных объектов. Кроме того, предприятие ссылается на КИО: по словам пресс-службы метрополитена, в комитет направлены документы для закрепления объектов на праве хозяйственного ведения, однако распоряжения КИО не издаются уже более 8 месяцев. «Телефонная связь с сотрудниками КИО отсутствует», – уточняет подземка.

Ранее сообщалось также о том, что на 4 земельных участка у метро нет оформленных договоров аренды. В отношении двух из них «Петербургский метрополитен» ссылается опять-таки на КИО, куда пакеты документов для заключения договоров были направлены в мае и июне 2016 года. Еще один участок вообще нельзя пока оформить в аренду, так как не устранена ошибка, допущенная при проведении кадастровых работ. В связи с этим метрополитен считает, что прокуратура принимала решение, не имея достоверной информации, а оснований для привлечения его руководства к дисциплинарной ответственности не имеется.