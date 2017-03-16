Премьер Баварии передал Путину сердечные приветы от Меркель

Владимир Путин 16 марта встретился с премьер-министром федеральной земли Бавария Хорстом Зеехофером. Премьер-министр Баварии посещает Москву по приглашению мэра Москвы Сергея Собянина.

Официальный сайт Кремля приводит стенограмму начала этой встречи, из которой следует, что канцлер ФРГ Ангела Меркель ждёт своего визита в Москву.

"Разрешите мне передать вам особенно сердечные приветы от нашего федерального канцлера [Ангелы Меркель], она несколько раз напоминала, чтобы я действительно не забыл это сделать, и сказала, что в начале мая хочет посетить вас. Так что у нас имеется очень хорошая возможность продолжать добрые отношения, которые уже по традиции сложились между Баварией и Россией", – сказал Зеехофер президенту России.

"Спасибо. Передайте тоже с моей стороны самые наилучшие пожелания федеральному канцлеру. Мы ждём госпожу Меркель с визитом 2 мая", – ответил ему Владимир Путин.