Российская биржа выросла

На закрытии торгов Московской биржи в четверг, 16 марта, индекс ММВБ вырос на 1,09% — до 2014,37 пункта, свидетельствуют данные биржи.

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