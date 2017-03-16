Как выживает рынок роскоши в Петербурге

Петербургские богачи пытаются сдать ювелирные изделия обратно в бутики, пьют более дешевые вина и экономят на отделке элитных квартир. Вся надежда продавцов роскоши — на москвичей и иностранных туристов.

За последний год число потенциальных потребителей люксовых товаров в Северной столице увеличилось. По оценке агентства Knight Frank, в Петербурге проживает 13 тысяч долларовых миллионеров, что примерно на 8% больше, чем годом ранее. Впрочем, эксперты признают, что рост благосостояния во много статистический, и произошел за счет восстановления фондового рынка и укреплением рубля.

Хотя во время кризиса жители Северной столицы не прекратили покупать элитные квартиры, машины и яхты, но заметно умерили свои аппетиты – к такому выводу пришли участники дискуссии «All Exclusive: сегмент luxury в новых экономических реалиях», состоявшемся 16 марта в Северной столице.

Комнаты с видом

Наиболее уверено чувствуют себя во время кризиса продавцы элитного жилья. «Петербургский рынок демонстрирует стабильность, несмотря на то, что в целом Россия и СНГ динамика отрицательная», – отметил Николай Пашков, генеральный директор компании Knight Frank St Petersburg.

По оценке брокера, в 2016 году в престижных новостройках Петербурга было куплено 533 квартиры, что на 7% больше, чем годом ранее. Стоимость недвижимости при этом за год подросла на 5% по рынку в целом и на целых 17% – на квартиры с видом. Среди покупателей выросла доля москвичей и иностранцев. По словам участников рынка, значительную долю их составляют переезжающие сотрудники структур Газпрома.

Предложение отставало от спроса – в 2016 году на рынке появился только один новый проект – Royal Park на Петровском острове. Как результат, спрос на этот район вырос на 11%, тогда как на жилье в центре на столько же упал. По мнению экспертов, такой тренд сохранится в ближайшие годы. В центре нового строительства не так много, а востребованность старого фонда падает. «Если не будет массового проекта реновации центра, городская среда будет деградировать», – считает Николай Пашков. Вернуть спрос на недвижимость в золотом треугольнике могло бы снижение цен, считает директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank St. Petersburg Екатерина Немченко.

А вот на отделке жилья состоятельные покупатели экономили. «В 2015-м у нас был подъем — после введения санкций было много инвестиций в элитную недвижимость и много интересных проектов. А вот в 2016-м видим снижение», – рассказала Юлия Калугина, генеральный директор группы компаний Galerie 46, специализирующейся на интерьерных решениях.

В Knight Frank связывают это с тем, что квартиры стали чаще покупать не для того, чтобы в них жить. Доля инвестиционных сделок, то есть с расчетом на последующую перепродажу, достигла 25%, тогда как обычно находится на уровне 15%, говорит Николай Пашков. Такое жилье может стоять в ожидании нового владельца без отделки.

Те кто все-таки делает ремонт, тратит на него сумму, эквивалентную цене новой квартиры, а то и больше, то есть 1-1,5 млн долларов, подчеркнула директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank St. Petersburg Юлия Калугина. А вот корпоративные клиенты, которые обустраиваю жилье для своих сотрудников, предпочитают обстановку в среднем ценовом сегменте.

Роскошь или средство передвижения

У продавцов элитных авто дела в прошлом году шли весьма неплохо. Так, в Северной столице было продано полсотни Bentley, Ferrari и Maserati, рассказал директор Bentley Санкт-Петербург Глеб Климаков. «Это в два раза больше, чем два предыдущих года», – отметил он. По словам топ-менеджера, увеличить спрос удалось за счет новой модели Bentley Bentayga класса SUV.

А вот 2017-й год будет менее удачным, уверен Глеб Климаков. По его словам, во всем виновата стабилизация рубля. Клиенты, которые держат сбережения в иностранной валюте, остановились и ждут, когда будет понятен тренд, пояснил он.

Беспокойства продавцам машин добавляют электрокары, которые становятся все более популярными среди состоятельной аудитории. По словам Глеба Климакова, люксовые автомобили постепенно будут уходить в прошлое, многие марки уже начали смещаться в более «массовый» премиальный сегмент. «Разве что Rolls-Royce останется luxury», - заявил он.

Своего рода дауншифтинг наблюдается и у продавцов яхт. «Бума как в 2009 году не будет. Тогда мы ввозили 20-30 корпусов в год, сейчас в четыре раза меньше», – рассказал Олег Гусев, генеральный директор POLAR STAR Yachting agency. По его словам, причиной во многом стала проблема с инфраструктурой — число яхт-клубов за последние годы сократилось с 16 до двух. «Невозможно продать яхту, если ее попросту негде припарковать», – подчеркнул он.

Сами потребители стали более прагматичными, и покупают суда меньшего размера. «Гонки размеров и вооружений давно нет», – отметил он.

Люксовая комиссионка

Fashion-сегмент люксового рынка растет — но пока только в деньгах. В целом по России было продано одежды, обуви, аксессуаров, косметики и украшений на 3,5 млн евро, что на 3 млн больше, чем в 2015-м году, рассказала Анна Заброцкая, советник по направлению Fashion & Lux петербургского офиса юридической фирмы «Борениус».

По ее оценкам, в 2017-м году рынок подрастет до 3,7 млрд рублей. Но восстановление натуральных объемов — пока дело будущего.

На Северную столицу пришлось около 16% российских продаж дорогих модных товаров, причем драйвером роста стали китайские туристы. Во всяком случае, доля покупок гостей из Поднебесной в ДЛТ достигла 22%, что более чем в два раза больше, чем в московском ЦУМе, подчеркнула Анна Заброцкая.

По дорогим украшениям кризис ударил сильнее. «В luxury-сегменте есть снижение спроса. Мы привязаны к курсу и вынуждены были повышать цены. Клиенты этому удивлялись», – рассказала Анна Лагойская, директор по маркетингу Gold Union (продавец таких марок, как Boucheron, Korloff и Monza).

Компания была вынуждена сменить стратегию продаж — вместо того, чтобы закупать коллекцию, стала ввозить выставочные образцы. «Если люди хотят что-то приобрести, мы вывозим, растаможиванием и завозим обратно, это занимает всего две недели», – пояснила она. Ответом кризису стали также продажи более дешевых премиальных марок. «Хотя до этого мы даже подумать не могли, чтобы спуститься в массы», – отмечает Анна Лагойская.

Изменился и портрет покупателя. Gold Union зафиксировала спрос на украшения с крупными камнями, которые «не так сильно обесцениваются, если потом их продавать». По словам Анны Лагойской, клиенты уже пытаются принести обратно в магазин украшения, приобретенные там ранее . «Может быть, комиссионный отдел откроем», – не исключила она.

Оплакивая пармезан

Теряли клиентов и дорогие рестораны. «По рынку есть снижение объемов от 10 до 20%», – рассказала Галина Белоусова, генеральный директор Forum Restaurant Group.

По ее словам, по-прежнему не решена проблема импортозамещения. «Тот качественный пармезан, который был, не заменить другим пармезаном. Надо убирать блюдо из меню, чтобы не снижать качество», – подчеркнула она.

Потребитель тоже стал экономнее. «Снизилось потребление вина, но не из-за того, что пить стали меньше — просто раньше пили дорогое бордо, а сейчас стали брать подешевле», — пояснила топ-менеджер. От сложных блюд спрос все больше смещается в сторону стрит-фуда.

Оптимизм внушает рестораторам прирост потока иностранных туристов, а также столичной публики. «Хотелось бы побольше московских гостей. Во время форума (Петербургского экономического — прим.ред.) обороты вырастают в несколько раз», – заключила Галина Белоусова.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»