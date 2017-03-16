Найдено тело второго подростка, провалившегося под лед в Ижорском пруду

Спасатели нашли тело второго подростка, который вместе с другом днем 16 марта провалились под лед в пруду в Петербурге. Спасательная операция завершена.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, около 18.15 в Ижорском пруду водолазы нашли тело второго подростка, также 16 лет, который провалился под лед в пруду Колпино около 16.30 сегодня. В спасательной операции принимали участие 22 человека.

Трагедия произошла днем в четверг, когда двое подростков вышли на лед пруда. Водоем, как сообщают очевидцы, покрыт льдом незначительно, и местные ребятишки испытывают себя "на прочность", рискуя на почти прозрачном льду. Двое 16-летних парней провалились во время прогулки. Пытавшегося их спасти 36-летнего мужчину вытащили из воды прибывшие на место спасатели. Тело первого подростка нашли около 17.50.