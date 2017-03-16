«Трансперенси Интернешнл» пишут заявление в прокуратуру на депутата МО «Пороховые» из-за мошенничества

Вслед за «Фонтанкой» работой коммунальных организаций в муниципальном образовании «Пороховые» заинтересовались в организации «Трансперенси Интернешнл». Ее сотрудники уже пишут письмо в прокуратуру Петербурга, следственные органы и сам муниципалитет, с просьбой проверить законность деятельности депутата Александра Ерохина.

Результаты расследования «Трансперенси Интернешнл» о деятельности депутата МО «Пороховые» Александра Ерохина организация опубликовала 16 марта. Согласно полученной ими информации, он уже много лет является директором муниципального унитарного ремонтно-эксплуатационного предприятия «Пороховые». Единственный учредитель предприятия — сам муниципалитет, а вот должность у Ерохина в коммунальных предприятиях, обслуживающих Красногвардейский район, не одна. По совместительству с депутатством, как выяснили в «Трансперенси», Ерохин является одним из учредителей управляющей компании «Пороховые», при этом руководит ею его сын, Денис Ерохин. У МУРЭПа и ООО «Пороховые» совпадают адреса, номера телефонов и сотрудники, занимающие руководящие должности, а на одной из фотографий с совещания УК, по данным «Трансперенси», присутствует депутат Ерохин собственной персоной.

Муниципальное унитарное предприятие «Пороховые» было создано в 2004 году для комплексного обслуживания домов. РЭП обслуживает 82 здания с населением более 30 тысяч человек и управляет еще пятью. Александр Ерохин является его директором со дня основания. Согласно данным информационно-аналитической базы «Спарк» за 2015 год, выручка предприятия составила 39 миллионов.

Коммунальным хозяйством муниципального образования и деятельностью Ерохина год назад уже интересовалась «Фонтанка». Тогда наше издание проследило связь депутата Законодательного собрания Александра Кущака, который избирался от Красногвардейского района, с деятельностью муниципалитета. Ерохин стал частью более масштабной истории, но тот факт, что возглавляемый им МУРЭП заключил контракт с районным ЖКС-2 на ремонт лифтов стоимостью 21 млн рублей, не остался без внимания корреспондента «Фонтанки». В свою очередь, ЖКС-2 был нанят муниципалитетом для обеспечения теплом и водоснабжением.

Расследование «Трансперенси» сотрудники организации решили облечь в форму заявления в правоохранительные органы. Они считают, что своей деятельностью Ерохин нарушает сразу три статьи Уголовного кодекса РФ – превышение должностных полномочий (285 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (159 ч.4 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской деятельности (289 УК РФ).

«Фонтанка» попросила коллегу Ерохина по депутатству в МО передать Александру Федоровичу просьбу связаться с корреспондентом нашего издания. На шесть часов вечера 16 марта предупредить Ерохина о возможной прокурорской проверке, связанной с деятельностью подведомственного ему МУРЭПа, нам не удалось.