Кичеджи: Я уволен с поста ректора из-за письма в защиту Исаакия

Ректор Академии имени Штиглица Василий Кичеджи написал заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию он подтвердил «Фонтанке» 16 марта.

Также об увольнении ректора сообщил принадлежащий ему интернет-журнал «Интерессант». Своему СМИ в интервью Кичеджи рассказал о том, что его вызвали в Министерство образования и науки.

«У министерства никаких претензий к вам и вашей работе нет. Нам известно, что вы пользуетесь большим авторитетом в ректорском сообществе, уважением преподавателей и студентов Академии Штиглица. Но есть просьба губернатора о вашей замене. В последнее время эта просьба стала настойчивой. В сложившейся ситуации министерство вынуждено предложить вам оставить пост ректора и назначить нового и. о. Министр благодарит вас за работу», – пересказывает заявление чиновника Василию Кичеджи «Интерессант».

Кроме того, журналисты связывают увольнение Кичеджи с позицией по поддержке передачи Исаакиевского собора РПЦ.

«Казалось бы, какое отношение может иметь губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко к Академии Штиглица – образовательному учреждению федерального подчинения – и почему он счел возможным требовать отставки ректора академии? Тем более – неоднократно, «настойчиво» требовать. Василий Кичеджи уверен: это – личная месть. Но не только. Еще это – эпизод большой политической игры вокруг истории с Исаакиевским собором и ожесточенной борьбы за патриаршее место», – пишет «Интерессант».

Напомним, что ранее Кичеджи работал заместителем губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. В сентябре 2014 года он ушел из городского правительства якобы из-за разногласий с губернатором, а 17 октября 2014 года на конференции "Единой России" был избран руководителем исполкома. В этой должности он пробыл недолго: московское руководство партии не согласовало его на этом посту.

В мае 2015 года бывший вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи возглавил Художественную академию имени Штиглица.