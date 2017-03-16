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18.03.2017 14:08
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Как украсть на сайте госзакупок

Заказчик многочисленных конкурсов собрал деньги в качестве финансового обеспечения и испарился. В списке пострадавших - компании из разных городов страны.
Как украсть на сайте госзакупок

Полиция ищет предприимчивых петербуржцев, объявивших на площадке госзакупок 12 фиктивных конкурсов. Все они были размещены в конце 2016 года петербургским ООО "Водоочистные сооружения 3". Простая, но гениальная и давно опробованная комбинация, похоже, принесла приличный доход.

Запросы котировок ООО "Водоочистные сооружения 3" на сайте zakupki.gov.ru появились в один день – 7 ноября 2016 года. Общая сумма 12 закупок скромная – около 13 миллионов рублей. Но выглядели заявки вполне убедительно: было похоже, что на торги заявилась не фирма-однодневка, а фирма-новичок, которая только-только выходит на рынок.

Вот лишь несколько лотов, объявленных ООО "Водоочистные сооружения 3". Заказчик искал поставщиков стройматериалов, бетона, щебня. Требовались партнеры по обслуживанию спецавтотранспорта. Понадобились фирме и поставщики услуг – охрана территории, косметический ремонт офиса, аудит бухгалтерской отчетности, поставка канцтоваров, разработка официального сайта компании, брендбука. Предприниматели искали даже специалистов по подготовке новогоднего корпоратива.

Конкурсная документация оформлена безукоризненно. Потенциальных поставщиков товаров и услуг могла насторожить только дата регистрации ООО "Водоочистные сооружения 3". По данным системы СПАРК, общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в Петербурге в августе 2016 года. У компании единственный учредитель – Александр Кудрявцев.

Видимо, активный бизнесмен. Либо обычный номинал. В том же 2016 году Кудрявцев стал единственным учредителем еще трех ООО – "Ленспецтранс", "Спецпромтрейд" и "Мир квартир". В СПАРКе можно увидеть, что все фирмы создавались с минимальным уставным капиталом – 10 тысяч рублей. Еще в одной структуре – ООО "Векторстрой", зарегистрированной в мае 2016 года, – Кудрявцев указан как бывший директор.

Разыскать учредителя многочисленных компаний – задача не из легких. Телефон, который Кудрявцев указал при регистрации своих фирм, оказался липовым. "Фонтанке" по нему ответила жительница Петербурга и рассказала, что уже "сошла с ума" от звонков. "Бесконечные звонки, все ищут какую-то фирму, но это мой номер", – говорит жертва забывчивого предпринимателя. Телефонный номер офиса ООО "Водоочистные сооружения 3" , указанный в материалах госзакупок, не обслуживается.

Все что удалось найти "Фонтанке": 42-летний Александр Кудрявцев предположительно проживал с многочисленными родственниками в трехкомнатной квартире в Калининском районе Петербурга. Несколько лет назад он был привлечен к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте. И с таким резюме есть некоторые сомнения, что данного гражданина в 2016 году потянуло в бизнес, для чего он начал открывать одну фирму за другой. Но будущие бизнес-партнеры ООО "Водоочистные сооружения 3" вряд ли изучали биографию учредителя компании.

По условиям закупок, претенденты на заключение контрактов должны были предоставить обеспечение заявки (обычно 5 процентов от суммы тендера). Стандартная процедура, которая, по самым скромным подсчетам, за пару-тройку дней могла принести ООО "Водоочистные сооружения 3" около 600 тысяч рублей. И это при условии, что на каждый из 12 конкурсов откликнулся только один потенциальный участник.

Сколько обеспечительных заявок со всей страны поступило ООО "Водоочистные сооружения 3" по всем 12 тендерам – неизвестно. Конкурсная документация не обновлялась с момента ее размещения, то есть торги заказчик так и не отыграл. Достоверно известно о четырех участниках конкурсов, один из которых с января добивается возбуждения уголовного дела.

Один из пострадавших иногородних предпринимателей, который просит не называть его фамилию, в конце января 2017 года обратился с заявлением в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Заявление рассматривали сотрудники отдела экономической безопасности УМВД РФ по Красносельскому району СПб (юрадрес ООО "Водоочистные сооружения 3" – Брестский бульвар).

Проверка закончилась постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Но врио начальника полиции УМВД РФ по Красносельскому району не согласился с выводами оперативников, материалы дела теперь отправлены в районную прокуратуру с "ходатайством об отмене вынесенного постановления от отказе в возбуждении уголовного дела". Такое письмо (есть в распоряжении "Фонтанки") за подписью начальника красносельской полиции А. М. Баду заявитель получил на днях. Материалы отправлены на дополнительную проверку.

Как сообщили "Фонтанке" в Санкт-Петербургском УФАС, с подозрительными закупками ООО "Водоочистные сооружения 3" уже разбирались и антимонопольщики. В ведомство с жалобой обратились ООО «Линформ», ООО «Сервис Плюс» и ИП Чесноков. ООО «Линформ», к примеру, планировало получить контракт на 1,6 миллиона рублей на косметический ремонт офиса "Водоочистных сооружений 3", другие заявители были готовы взяться за разработку официального сайта и оказывать услуги по заправке картриджей. Сообща предприниматели перечислили ООО "Водоочистные сооружения 3" не менее 140 тысяч рублей, что с лихвой покрывает затраты, потраченные на регистрацию ООО.

Жалобы пострадавших были рассмотрены в УФАС в начале декабря 2016 года. Представители ведомства говорят о признаках экономического преступления, своими выводами антимонопольщики также поделились с ГУВД Санкт-Петербурга.

223-ФЗ вступил в силу в 2012 году, и антимонопольщики все эти годы говорят о его несовершенстве. Как уточнили "Фонтанке" в петербургском УФАС, компании, размещающие конкурсы именно по 223-ФЗ, не проходят проверку на сайте госзакупок, а лишь предоставляют учредительные документы и платят пошлину (в сумме 4 – 5 тысяч рублей) за размещение документации. Объем контрактов по 223-ФЗ в 2016 году составил в масштабах страны более 34 трлн рублей.

В региональном УФАС отмечают, что такой вид мошенничества на торгах, которые проходят по 223-ФЗ, фиксируется нечасто, но инциденты периодически случаются. Общие суммы ущерба не объявляются, нет такой статистики и в общероссийском масштабе. По информации из открытых источников, в каждом регионе страны такую схему мошенничества ежегодно используют с десяток компаний.

Пока же в "черный список" петербургские антимонопольщики внесли четырех игроков – ООО «Водоочистные сооружения 3», ООО «Комплекc климат», ООО НТК «Газстройсервис Северо-Запад» и ООО "Региональная сбытовая компания".

"Чтобы не стать жертвами мошенников, Санкт-Петербургское УФАС России рекомендует участникам особое внимание обращать на всю, без исключения, информацию о заказчике, которую очень просто можно найти в Интернете. Очень часто бывает так, что организация буквально через неделю после регистрации в налоговой уже проводит торги на крупные суммы", – отметил руководитель Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров.

Екатерина Кураева, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (1)
vngv
18 марта 2017 г. 15:24
— А соседи у вас кур не крадут? — Конечно, нет! — А почему же возле курятника стоит ружье? — Вот поэтому и не крадут.
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