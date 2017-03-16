Тело одного из подростков, провалившихся под лед в Колпино, нашли

Спасатели нашли тело одного из двух подростков, провалившихся под лед Ижорского пруда в Петербурге днем 16 марта.

Как уточняют в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, тело 16-летнего мальчика водолазы МЧС нашли в 17:53.

Напомним, что трагедия произошла около 16.30 в Колпино. Двое подростков гуляли по льду пруда и провалились. Им на помощь пришел 35-летний очевидец, но ребят он не спас. И сам чуть не утонул. Из полыньи его вытащили прибывшие на место сотрудники МЧС.

Напомним, что с 15 марта в Петербурге действует месячный запрет выхода на лед.