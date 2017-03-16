Главк: ГУ МВД России к инциденту с испорченным паспортом мигранта непричастно

Правоохранительные органы 16 марта уже провели проверку по факту обращения гражданина Узбекистана в полицию из-за испорченного в Шушарах документа и выяснили, что сотрудники МВД никаких бранных слов в паспорте мигранта не писали.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, гражданин Узбекистана действительно 16 марта обратился в полицию Пушкинского района. Его опросили, выяснили время и место, когда к нему якобы подъехали сотрудники полиции. В МВД полученную информацию в тот же день проверили, в том числе с помощью средств объективного технического контроля, и выяснили, что по названному мигрантом адресу сотрудники полиции 14 марта никого не останавливали.

Кроме того, в ГУ МВД отметили, что заявление мигрант так и не написал. «Указанный граждан отказался писать заявление в полицию, пояснив, что просто хочет нормальный паспорт. Материалы по данному факту переданы в следственные органы для проведения дальнейшей проверки и принятия процессуального решения», – уточнили в пресс-службе главка.

Напомним, паспорт гражданину Узбекистана испортили вечером 14 марта в Шушарах, когда он возвращался с работы. После проверки документов мужчины, представившиеся сотрудниками полиции, потребовали у него денег, а получив отказ, испортили ему паспорт. Помогать потерпевшему взялся депутат МО «Шушары» Артемий Галицын. Именно он уговорил мигранта обратиться в полицию.