Городницкий написал песню про Исаакий, Публичку и Пулковскую обсерваторию
Бард, ученый-геофизик и блокадник Александр Городницкий написал песню к Маршу в защиту Петербурга, который состоится 18 марта на Марсовом поле в 14 часов.
Текст песни «Фонтанке» предоставила один из организаторов акции, депутат Оксана Дмитриева. Она отметила, что сам Городницкий не сможет присутствовать на митинге лично, но решил поучаствовать в поддержке градозащитной тематики таким образом. Текст барда на музыку песни «Атланты» 18 марта исполнит певец Валерий Чечет.
Александр Городницкий. «Марш в защиту Петербурга»
Опять тревожны ночи,
Как в тот далекий год.
Опять бои грохочут
У Пулковских высот.
В лихую эту пору
Сплотимся мы опять,
Чтоб наш великий город
Не дать разворовать.
Не будем жить во мраке,
Глотая горький дым.
Любимый наш Исакий
Вовек не отдадим.
Пока щебечут птички
И солнце в синеве,
Не отдадим «Публички»
Чиновничьей Москве.
Опять тревожны ночи,
Как в тот далекий год.
Опять бои грохочут
У Пулковских высот.
В лихую эту пору
Сплотимся мы опять,
Чтоб наш великий город
Не дать разворовать.
На градозащитном митинге оппозиционные депутаты петербургского парламента (Максим Резник, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Михаил Амосов и Сергей Трохманенко) хотят поговорить о защите музея «Исаакиевский собор», выступить против застройки территории Пулковской обсерватории и против слияния РНБ и РГБ.
Марш в защиту Петербурга – традиционная протестная акция против градостроительной политики в городе. С 2007 по 2011 год первые градозащитные марши проходили под лозунгами против уничтожения исторического центра и строительства «Охта центра».