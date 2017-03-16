Городницкий написал песню про Исаакий, Публичку и Пулковскую обсерваторию

Бард, ученый-геофизик и блокадник Александр Городницкий написал песню к Маршу в защиту Петербурга, который состоится 18 марта на Марсовом поле в 14 часов.

Текст песни «Фонтанке» предоставила один из организаторов акции, депутат Оксана Дмитриева. Она отметила, что сам Городницкий не сможет присутствовать на митинге лично, но решил поучаствовать в поддержке градозащитной тематики таким образом. Текст барда на музыку песни «Атланты» 18 марта исполнит певец Валерий Чечет.

Александр Городницкий. «Марш в защиту Петербурга»

Опять тревожны ночи,

Как в тот далекий год.

Опять бои грохочут

У Пулковских высот.

В лихую эту пору

Сплотимся мы опять,

Чтоб наш великий город

Не дать разворовать.

Не будем жить во мраке,

Глотая горький дым.

Любимый наш Исакий

Вовек не отдадим.

Пока щебечут птички

И солнце в синеве,

Не отдадим «Публички»

Чиновничьей Москве.

Опять тревожны ночи,

Как в тот далекий год.

Опять бои грохочут

У Пулковских высот.

В лихую эту пору

Сплотимся мы опять,

Чтоб наш великий город

Не дать разворовать.

На градозащитном митинге оппозиционные депутаты петербургского парламента (Максим Резник, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Михаил Амосов и Сергей Трохманенко) хотят поговорить о защите музея «Исаакиевский собор», выступить против застройки территории Пулковской обсерватории и против слияния РНБ и РГБ.

Марш в защиту Петербурга – традиционная протестная акция против градостроительной политики в городе. С 2007 по 2011 год первые градозащитные марши проходили под лозунгами против уничтожения исторического центра и строительства «Охта центра».