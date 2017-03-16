Два подростка провалились под лед на Ижорском пруду

Два подростка, несмотря на официальный запрет, вышли на лед Ижорского пруда в Петербурге 16 марта и провалились. Их будут искать водолазы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, трагедия произошла около 16.30. В службу спасения поступила информация о двух провалившихся под лёд подростках. Когда спасатели прибыли на место ЧП, то обнаружили в полынье только 36-летнего мужчину. Он оказался очевидцем, который бросился на помощь тонущим подросткам. Мужчине не удалось их спасти, он чуть не утонул сам. Его вытащили на берег сотрудники МЧС.

«Визуальный осмотр акватории по поиску подростков результатов не дал. Поэтому в настоящее время на месте происшествия к работе готовятся водолазы», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте в спасательной операции принимают участие 22 человека и шесть единиц техники.

С 15 марта в Петербурге действует месячный запрет выхода на лед.