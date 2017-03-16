Дело о сносе дома на Тбилисской приостановлено

Санкт-Петербургский городской суд приостановил производство по делу о сносе дома на Тбилисской улице в Коломягах. Ранее районный суд обязал собственников жилья самим демонтировать здание.

Как 16 марта сообщает пресс-служба городского суда, по делу снова назначена экспертиза. Решение о сносе дома на Тбилисской, 32, в Коломягах Приморский районный суд Петербурга принял более года назад по иску Госстройнадзора. Этому предшествовало полуторагодовое разбирательство. Здание на 30 квартир было заселено 10 лет назад, однако районный суд согласился с Госстройнадзором в том, что дом построен без разрешения. Легализовать его невозможно, так как он нарушает высотные регламенты. Оплачивать снос обязали собственников жилья (порядка 30 семей), которые оспорили решение в городском суде.

История дома на Тбилисской — часть сюжета, который касается поселка «Никитинская усадьба» в Коломягах. Он включает 60 малоэтажных домов, застройщиком которых стала «Северо-Западная строительная компания». Уже после завершения их строительства служба Госстройнадзора через суд потребовала признать не введенные в эксплуатацию дома самостроями. В частности, было вынесено решение о сносе домов на Горной улице, 22, и Первой Алексеевской, 49. Прошлой весной в районе прошел митинг жильцов. В отношении дома на Горной было заключено мировое соглашение — собственник должен оформить разрешительные документы на здание в течение 3 лет.