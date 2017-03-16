Двенадцать пострадавших в ДТП рядом с финской границей доставлены в больницы Петербурга

Три городских стационара приняли двенадцать пострадавших при ДТП с туристическим автобусом, в котором в Финляндию утром 16 марта ехали сотрудники ГУП «Водоканал» и их родственники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, два вертолета авиационно-спасательного центра СЗРЦ МЧС России и центра санитарной авиации «Медспас» перевезли одиннадцать женщин и одного мужчину в Ленинградскую областную клиническую больницу, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова.

Напомним, что авария произошла в 12 километрах от КПП «Брусничное». Водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, транспортное средство перевернулось. В момент столкновения в салоне находились 32 человека. Три человека погибли, 21 пострадал. С места аварии все пассажиры автобуса были доставлены в лечебные учреждения города Выборга. Некоторые после осмотра врачами были отпущены по домам. Позже медиками было принято решение о транспортировке нескольких пострадавших в Санкт-Петербург для оказания им более высококвалифицированной медицинской помощи.