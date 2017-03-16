Социологи: Больше трети россиян хватает денег только на еду

Более 40% россиян на зарплату могут позволить себе только еду, а иногда денег не хватает и на продукты. Это следует из опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Итоги проведенного социологами академии опроса в феврале 2017 года 16 марта опубликовало издание «Лента.ру». Респонденты субъективно оценивали свое материальное положение и исходя из озвученной ими информации стало ясно, что 40% опрошенных не могут позволить себе ни покупку одежды, ни бытовой техники. При этом 8% сказали, что с текущим уровнем дохода могут купить автомобиль. Доля тех, кто кроме еды может купить одежду, составляет 37 процентов. 15% помимо прочего могли бы приобрести бытовую технику. 5,8 процента видят улучшение экономической ситуации в стране.

При этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин 16 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил о том, что реальные доходы россиян выросли на 8,1% впервые за два года. СМИ, цитируя Орешкина, отметили, что такой рост обусловлен разовой выплатой пенсий, без этих цифр он составляет 1 процент.

Сутками ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил о пятнадцатикратном разрыве между зарплатами самых богатых и самых бедных граждан России. При этом он отметил, что этот разрыв постепенно сокращается и еще в начале двухтысячных он был в два раза больше, пересказывает слова министра «Лента.ру».