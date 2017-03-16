Семьи погибших в ДТП с автобусом у Брусничного получат по два млн рублей

Семьи трех погибших 16 марта в ДТП у границы с Финляндией получат от страховой компании выплаты в размере более двух миллионов рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Либерти Страхование», пассажиры туристического автобуса, попавшего в ДТП в Ленинградской области, были застрахованы в их компании. Автобус «Ютонг», арендованный перевозчиком ООО «Восход-АВС-Авто», также включен в перечень застрахованных транспортных средств в соответствии с федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров".

«В случае смерти выплата составляет 2 025 000 рублей на одного пассажира (в том числе, 25 000 рублей на расходы по погребению). В случае увечья выплата осуществляется по нормативам в % от максимальной страховой суммы 2 000 000 рублей на одного пассажира», – уточнили в компании.

Для информирования пострадавших и их родственников о порядке сбора документов и обращения за компенсацией в контакт-центр Либерти Страхование организован круглосуточный прием звонков и консультации по тел. 8-800-100-2-111 (звонок по России бесплатный).

Напомним, что 16 марта около 9 утра на 16 километре дороги «Выборг – Брусничное» произошло опрокидывание туристического автобуса, на котором в Финляндию ехали сотрудники ГУП «Водоканал» с семьями. Три человека погибли, двадцать пострадали