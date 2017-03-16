Путин призвал воздержаться от переноса дискуссий внутри правительства в СМИ

Внутриправительственные дискуссии по тем или иным вопросам не нужно выносить на обсуждение публики до принятия конкретных решений, считает президент России Владимир Путин.

Его слова приводит Лента.ру в четверг, 16 марта.

«Вопрос не в дискуссии на профессиональном уровне — она, конечно, должна быть открытой. Вопрос в том, что я, например, считаю преждевременным обсуждение этого в СМИ, пока нет общего решения, в том числе, выработанного вместе с вами», — сказал он в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По мнению главы государства, это может «порождать какие-то либо ненужные ожидания, либо тревоги». Это касается в том числе дискуссий об изменении налоговой политики, отметил он.

Вместе с тем президент подчеркнул, что власти стимулируют подобные дискуссии, в том числе с привлечением бизнеса.