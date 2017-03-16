Украинские националисты объединились для Крестового похода против Порошенко

Националистические партии и движения "Всеукраинское объединение "Свобода", "Национальный корпус" (бывший "Азов") и "Правый сектор" (запрещен в РФ) решили объединиться для достижения политических целей – противодействовать нынешней власти на Украине.

Об этом 16 марта журналистам сказали лидер "Свободы" Олег Тягнибок, лидер ПС Андрей Тарасенко и лидер НК Андрей Билецкий, передают Українські Новини.

Главы партий подписали документ об объединении под названием "Национальный манифест".

В манифесте указано, что Украина должна направить усилия на создание Балто-Черноморского Союза, вернуть ядерный статус, разорвать дипломатические отношения с Россией, разрешить гражданам владеть огнестрельным оружием.

Кроме того, партии намерены культивировать в Украине традиционные ценности, усилить уголовную ответственность за коррупцию, вести эффективную борьбу с нелегальной миграцией, создать единую поместную церковь с центром в Киеве.

Националисты также обещают ввести процедуру импичмента Президента и отзыва депутатов, ввести выборность судей и местных чиновников.

"Завтра, когда власть будет принадлежать украинским националистам, мы реализуем этот манифест", – заявил Тягнибок.

По его словам, партии не просто будут координировать усилия, а будут совместно достигать поставленных целей.

"Это исторический момент. Мы объединяем свои усилия", – сказал лидер "Свободы".

Билецкий заявил, что манифест не является программой какой-либо партии.

"Это документ, с которым мы начинаем свой крестовый поход против этой власти", – подчеркнул он.

22 февраля представители радикальных националистических движеений устроили марш по центру Киева. В шествии приняли участие около 9 тыс. активистов. Свое шествие активисты завершили у задания украинского парламента, где массово жгли файеры и дымовые шашки, а на установленной сцене выступали лидеры партий. Именно там и прозвучали первые призывы к свержению кабинета министров Гройсмана и президента Украины Петра Порошенко.