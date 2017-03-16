Из Исаакия перевели священнослужителей, организовывавших крестный ход
В Исаакиевском соборе освободили от должностей двух священнослужителей — иерея Артемия Якименко и диакона Кирилла Погиблова. Об этом говорится на сайте петербургской митрополии в указах от 14 марта, опубликованных соответственно 14 и 16 марта.
«Определением моим Вы освобождаетесь от должности штатного священника Исаакиевского собора г. Санкт-Петербурга и назначаетесь на должность штатного священника храма Преподобного Алексия, человека Божия, в Горелово г. Санкт-Петербурга с 15 марта 2017 года», – говорится в документе, подписанном митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.
Диакон Кирилл Погиблов переведен в храм Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
Отметим, что контакты Погиблова были указаны в циркуляре, разосланном перед крестным ходом 12 февраля вокруг Исаакия. В документе, который разослали в 200 приходов, «благословлялось направить» по одному хоругвеносцу и не менее 5 прихожан для участия в богослужениях и крестных ходах от каждого храма. Организационными вопросами ведал именно диакон Кирилл.
Как заявил «Фонтанке» ключарь Исаакиевского собора протоиерей Алексей Исаев, причины этих перестановок — исключительно внутреннее дело церкви. Тем не менее он опроверг связь перевода с процессом передачи Исаакия РПЦ и организацией крестных ходов.
Справка:
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января сообщил горожанам, что собор будет передан в ведение РПЦ. Это вызвало недовольство петербуржцев, в том числе депутатов Законодательного собрания. Город фактически разделился на два лагеря - тех, кто поддерживает передачу и настаивает на том, чтобы это произошло быстрее, и тех, кто хочет, чтобы собор остался музеем.
28 января на Марсовом поле состоялась акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Она собрала от 2 до 5 тысяч человек. Митинг прошел без инцидентов в форме встречи с депутатами. Проходившая в то же время в Петербурге акция в поддержку передачи храма собрала не более 30 активистов.
После встречи с оппозиционными депутатами на Марсовом поле правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные "проходки" на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм с Марсова поля группа из 30 активистов устроила в нем акцию. Во время богослужения они подняли вверх листки бумаги с надписью "Музей - городу!". Акция возмутила представителей “Единой России”, которые потребовали привлечь Идрисова к ответственности и решили запретить проводить депутатам встречи с избирателями без согласования с властями.