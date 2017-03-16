Из Исаакия перевели священнослужителей, организовывавших крестный ход

В Исаакиевском соборе освободили от должностей двух священнослужителей — иерея Артемия Якименко и диакона Кирилла Погиблова. Об этом говорится на сайте петербургской митрополии в указах от 14 марта, опубликованных соответственно 14 и 16 марта.

«Определением моим Вы освобождаетесь от должности штатного священника Исаакиевского собора г. Санкт-Петербурга и назначаетесь на должность штатного священника храма Преподобного Алексия, человека Божия, в Горелово г. Санкт-Петербурга с 15 марта 2017 года», – говорится в документе, подписанном митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

Диакон Кирилл Погиблов переведен в храм Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

Отметим, что контакты Погиблова были указаны в циркуляре, разосланном перед крестным ходом 12 февраля вокруг Исаакия. В документе, который разослали в 200 приходов, «благословлялось направить» по одному хоругвеносцу и не менее 5 прихожан для участия в богослужениях и крестных ходах от каждого храма. Организационными вопросами ведал именно диакон Кирилл.

Как заявил «Фонтанке» ключарь Исаакиевского собора протоиерей Алексей Исаев, причины этих перестановок — исключительно внутреннее дело церкви. Тем не менее он опроверг связь перевода с процессом передачи Исаакия РПЦ и организацией крестных ходов.