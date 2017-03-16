В Шушарах полицейские испортили мигранту паспорт непристойностями

Гражданин Узбекистана, легально находящийся в Петербурге, обратился в правоохранительные органы Пушкинского района после того, как сотрудники полиции во время проверки документов испортили ему паспорт.

Как стало известно «Фонтанке», около шести вечера 14 марта на Новгородском проспекте в Шушарах нескольких граждан Узбекистана, которые возвращались домой с работы, остановили мужчины, находящиеся в серебристой «Ладе» с символикой полиции. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они потребовали у мигрантов документы: паспорта и разрешения на работу оказались в порядке. Тогда, чтобы убедиться в том, что остановленные полицией мужчины трезвы, их попросили выполнить некие упражнения. Но и на этом сотрудники МВД не остановились. По словам потерпевшего, у иностранцев потребовали денег, а после отказа одному из мигрантов вернули паспорт с оскорбительными нецензурными словами, написанными ручкой на страницах документа. Владелец паспорта отметил, что возвращаться на родину с таким документом, кроме того, что его вряд ли примут на таможенном контроле, просто-напросто позорно.

Помочь мигранту разобраться в этой истории и наказать виновных взялся депутат МО «Шушары» Артемий Галицын. Он уговорил потерпевшего написать заявление, которое было передано в отделение полиции в Пушкинском районе днем 16 марта.

«Руководство полиции отреагировало на безобразный случай очень верно. Нас принял начальник отделения, лично выслушав пострадавшего. Всё подробно записали. То, что виновников найдут, нет никаких сомнений. Сейчас даже понимаем, кто это мог быть», – написал депутат в своем Facebook.

Народный избранник также рассказал, что ему стоило большого труда уговорить мужчину обратиться к правоохранителям. Галицын считает, что подобных случаев много, но жаловаться на людей в форме «в нашей стране не принято». Он отметил, что в МВД сейчас относятся к таким жалобам с вниманием. «Зло процветает, когда общество исповедует терпимость. Зло терпеть нельзя», – считает депутат.

Проводится проверка.