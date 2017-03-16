Еще
17:20 16.03.2017
Новость часа
15:45
В Петербурге задержан бывший заместитель главного муфтия Северо-Запада
Пришлите свою новость!
17:15
В Петербурге главврач попался на откатах при ремонте поликлиники
17:11
Семьи погибших в ДТП с автобусом у Брусничного получат по два млн рублей
17:06
Путин призвал воздержаться от переноса дискуссий внутри правительства в СМИ
16:59
Украинские националисты объединились для Крестового похода против Порошенко
16:45
Петербурженка верила, что можно сохранить машину, не платя по кредиту
16:44
Вице-губернаторы Москвин и Коваль станцевали парой
16:40
Из Исаакия перевели священнослужителей, организовывавших крестный ход
16:32
Минюст требует признать «Свидетелей Иеговы» экстремистами и ликвидировать
16:28
В Шушарах полицейские испортили мигранту паспорт непристойностями
16:24
Глазьев предложил упростить выдачу российских паспортов всем украинцам
16:20
Водителя перевернувшегося у границы с Финляндией автобуса могут арестовать
16:11
Коммунальный фуршет оставил Ленобласть без власти, но с деликатесами
16:10
«ДП»: Как крупнейший ресторанный холдинг Петербурга накопил 9,9 млрд рублей долгов
16:07
Банк России ошибся в прогнозах. Инфляция снижается быстрее
16:01
Путепровод над Пулковским шоссе обещают открыть в начале мая
15:58
В школе французского Граса произошла стрельба
15:53
Минтруд запланировал выходные россиян на 2018 год
15:46
Finnair потеряет миллионы евро из-за пятничной забастовки
15:45
В Петербурге задержан бывший заместитель главного муфтия Северо-Запада
15:42
Пять машин разбиты на Лиговском в результате «женского» ДТП
15:38
Пулковская обсерватория перейдет на дистанционные наблюдения
15:32
Полиция в Риге задержала молодых людей, кричавших "Фашизм не пройдет!"
15:24
ВЦИОМ: Не все оценили присоединение Крыма
15:20
В дома Красногвардейского и Калининского районов вернулось электричество
15:16
Путин: Налоговая система должна быть простой и конкурентоспособной
15:12
Суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакия церкви
15:10
В Петербурге будет ветрено
15:08
Пятерых пострадавших в аварии под Лаппенрантой доставили в Петербург вертолётами
15:06
Запущен сайт с редкими документами о Валентине Распутине
15:02
Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» представляет новые добрые сувениры
14:52
Путин: Отношения с Турцией уверенно возвращаются в нормальное русло
14:47
Движение через МАПП "Брусничное" перекрыто до 16:00
14:42
В офисе МВФ в Париже взорвался конверт
14:38
Бывший приближенный Кумарина арестован в Петербурге
14:34
С завода Hyundai украли сейф с наличностью и 13 тысяч талонов в столовую
14:30
Подростка вытащили из Невы у Благовещенского моста
14:18
Дельфин представил новый анимационный клип «Помни»
14:18
Буров передал суду свое несогласие с передачей Исаакиевского собора церкви
14:16
Шохин рассказал о реакции Путина на вопрос о смене кабмина
14:10
Пять тысяч петербуржцев остались без света
14:06
Елизавета II одобрила законопроект о запуске Brexit
14:00
В петербургском бизнес-центре нашли спрятанное оружие
13:55
Захарченко отказался торговать с Украиной
13:51
Чрезвычайное положение в энергетике Украины продлено на месяц
13:34
У неработающего светофора на Казакова опрокинулся грузовик
13:30
Премьер-министр Баварии встретится с Путиным
13:19
В Песочном «Ауди» сбила полицейского, но уехала недалеко
13:16
Парламент Украины обязал телевизионщиков размовлять на три четверти
13:12
Новый Генплан Петербурга до 2043 года привяжут к развитию Ленобласти
13:03
В Кронштадт придет крупнейший в мире подводный ракетоносец
12:59
Финские дорожники не успели посыпать дорогу перед аварией с туравтобусом
12:53
В Песочном под защиту попал еще один деревянный дом
12:48
Меркель прилетит к Путину 2 мая
12:35
Петербуржцы стали чемпионами России по бочча лиц с ПОДА
12:29
Выбросить мусор правильно могут только 6 процентов петербуржцев
12:22
Названа предварительная причина ДТП с туравтобусом, перевозившим сотрудников Водоканала
12:15
ВТБ заявил о планах ухода с Украины
12:05
Туристический автобус, попавший в аварию у границы с Финляндией, был арендован профсоюзом ГУП «Водоканал»
12:01
Двух пострадавших в аварии под Выборгом вертолетами эвакуируют в НИИ Джанелидзе
11:49
Петербуржец нашел в «Одноклассниках» уголовное дело
11:46
Евросоюз потребовал от Киева объяснить решение о блокаде Донбасса
11:30
В больницу Раухфуса попал 16-летний, выпавший из окна
11:19
Резня в Кронштадте и Гельсингфорсе: Когда в тылу страшнее, чем в бою
11:08
Петербургского бизнесмена сняли с авиарейса из-за патронов в ручной клади
10:57
Фонтанировавшую трубу на Васильевском починили
10:53
Попавший в аварию у «Брусничного» автобус принадлежит частному лицу
10:43
В Казахстане убили чемпиона мира по пауэрлифтингу
10:37
Три марки сгущенки из петербургских магазинов признали подделкой
10:31
Пострадавших в ДТП у российско-финской границы доставили в больницу Выборга
10:24
"Квадрат": В Петербурге приговорили к сносу еще пять самостроев
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
16.03.2017 16:28

В Шушарах полицейские испортили мигранту паспорт непристойностями

Гражданин Узбекистана, легально находящийся в Петербурге, обратился в правоохранительные органы Пушкинского района после того, как сотрудники полиции во время проверки документов испортили ему паспорт.

Как стало известно «Фонтанке», около шести вечера 14 марта на Новгородском проспекте в Шушарах нескольких граждан Узбекистана, которые возвращались домой с работы, остановили мужчины, находящиеся в серебристой «Ладе» с символикой полиции. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они потребовали у мигрантов документы: паспорта и разрешения на работу оказались в порядке. Тогда, чтобы убедиться в том, что остановленные полицией мужчины трезвы, их попросили выполнить некие упражнения. Но и на этом сотрудники МВД не остановились. По словам потерпевшего, у иностранцев потребовали денег, а после отказа одному из мигрантов вернули паспорт с оскорбительными нецензурными словами, написанными ручкой на страницах документа. Владелец паспорта отметил, что возвращаться на родину с таким документом, кроме того, что его вряд ли примут на таможенном контроле, просто-напросто позорно.

фото с сайта facebook.com, пользователь Артемий Галицын

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Помочь мигранту разобраться в этой истории и наказать виновных взялся депутат МО «Шушары» Артемий Галицын. Он уговорил потерпевшего написать заявление, которое было передано в отделение полиции в Пушкинском районе днем 16 марта.

«Руководство полиции отреагировало на безобразный случай очень верно. Нас принял начальник отделения, лично выслушав пострадавшего. Всё подробно записали. То, что виновников найдут, нет никаких сомнений. Сейчас даже понимаем, кто это мог быть», – написал депутат в своем Facebook.

Народный избранник также рассказал, что ему стоило большого труда уговорить мужчину обратиться к правоохранителям. Галицын считает, что подобных случаев много, но жаловаться на людей в форме «в нашей стране не принято». Он отметил, что в МВД сейчас относятся к таким жалобам с вниманием. «Зло процветает, когда общество исповедует терпимость. Зло терпеть нельзя», – считает депутат.

Проводится проверка.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45

В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ

В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Семьи погибших в ДТП с автобусом у Брусничного получат по два млн рублей
Украинские националисты объединились для Крестового похода против Порошенко
Петербурженка верила, что можно сохранить машину, не платя по кредиту
В Шушарах полицейские испортили мигранту паспорт непристойностями
Водителя перевернувшегося у границы с Финляндией автобуса могут арестовать
В школе французского Граса произошла стрельба
В Петербурге задержан бывший заместитель главного муфтия Северо-Запада
Пять машин разбиты на Лиговском в результате «женского» ДТП
Полиция в Риге задержала молодых людей, кричавших "Фашизм не пройдет!"
В Петербурге будет ветрено
Финны не посыпали - россияне перевернулись
Взять и задержать именем Бастрыкина
Сбитых в Купчино не подбирают
Куда не доехал вице-спикер ЗакСа Петербурга
Голос убитого подполковника слышит ФСБ
Малиновый статус зампреда ВЭБ
Зубья "Новых Крестов"
Подводный кабель протянули по воздуху
Девять раз стрелять и ждать, когда же умрет подполковник
Восемь неудобных пуль спасли строителя Новых Крестов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Вице-губернаторы Москвин и Коваль станцевали парой

фото с сайта Ivyborg.ru

Туристический автобус, попавший в аварию у границы с Финляндией, был арендован профсоюзом ГУП «Водоканал»

Георгий Поляков/Интерпресс

Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона

Резня в Кронштадте и Гельсингфорсе: Когда в тылу страшнее, чем в бою

"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе

фото с сайта twitter.com

«Дух» Depeche Mode уже в сети

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.