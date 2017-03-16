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16.03.2017 16:32

Минюст требует признать «Свидетелей Иеговы» экстремистами и ликвидировать

 

Деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» в России могут запретить. Соответствующий иск Министерство юстиции направило в Верховный суд.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда страны, 16 марта в суд поступил административный иск с требованием признать «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» – головную организацию, которая распределяет деньги между филиалами, – экстремистским.

Дата рассмотрения иска пока не назначена. Если он будет удовлетворен, то 406 местных религиозных организаций и 2500 собраний могут быть ликвидированы.

Религиозная организация, в свою очередь, сообщила на своем сайте, что никаких уведомлений из суда ещё не получала. Также на сайте говорится, что проверка Управленческого центра, которую проводило Министерство юстиции по поручению Генпрокуратуры, продолжалась с 8 по 27 февраля. В результате Минюст проинформировал, что «Управленческий центр виновен в нарушении закона и в его деятельности усматриваются признаки осуществления экстремистской деятельности».

Проверка, как сообщают в религиозной организации, стала следствием решения Московского городского суда, который подтвердил вынесенное всё той же Генпрокуратурой в марте 2016 года предупреждение. В нем религиозный центр обвинили в экстремистской деятельности и дали два месяца на устранение всех нарушений. После этого суды в разных регионах России ликвидировали несколько филиалов, последний — в Биробиджане.

Сами «Свидетели» считают, что федеральный закон применяется неправомерно, а также обвиняют российские власти в фальсификации улик и ограничении религиозной свободы.


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