Водителя перевернувшегося у границы с Финляндией автобуса могут арестовать

ГСУ ГУ МВД по Петербургу и области будет ходатайствовать об аресте 56-летнего водителя автобуса, который следовал в Лаппенранту и перевернулся, не доезжая 12 километров до КПП «Брусничное». В ДТП погибли трое, пострадали 20 человек.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД, с ходатайством об аресте будут выходить в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), которое возбуждено ГСУ.

По предварительной информации, на дороге Выборг – Брусничное при повороте водитель начал скользить на гололеде и якобы применил горный тормоз вместо обычного. Также стало известно, что финская сторона, которая арендует у России этот участок дороги, зная об обледенении, не успела обработать дорогу песком.