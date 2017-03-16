Предел экономии: чем может обернуться удешевление строительства дачного дома

Интерес к загородному дачному строительству постепенно восстанавливается. Эксперты связывают это со стабилизацией экономики, снижением темпов инфляции и уменьшением кредитных ставок.*

Исследование, проведенное агентством Infowave во время последней петербургской выставки «Строим загородный дом», показало, что 66 % ее посетителей действительно имеют желание построить дом и пользоваться им круглогодично. А около 60% планирует начать строительство в течение года.

При этом аналитики отмечают, что большинство потенциальных владельцев загородной недвижимости, стараются изыскать вариант, позволяющий максимально сэкономить. Современные технологии домостроения, действительно, позволяют минимизировать некоторые затраты. Но только до определенного уровня. Поэтому прежде, чем приступать к строительству, нужно все спокойно взвесить, просчитать, рассмотреть различные варианты.

Каркасный дом

Предложений от строительных компаний сейчас на рынке предостаточно. И выбор подрядчика в такой ситуации становится для заказчика одним из основных вопросов. Сразу оговоримся, что минимальная цена не должна здесь быть основным критерием. Специалисты знают, что неоправданная экономия впоследствии оборачивается гораздо большими затратами на исправление дефектов в уже готовом доме.

«Строительные компании привлекают клиентов низкими ценами, при этом уменьшая и свои затраты. Нарушения технологии строительства самый распространенный способ экономии, – рассказывает представитель СК «СтройТехнологии». – Например, несоблюдение сечения и интервала врезки половых и потолочных балок снижает нагрузку на полы, способы рубки углов не соответствующие СНиП чреваты повышенными теплопотерями, сырые отделочные материалы в итоге рассыхаются, отсутствие или неправильный монтаж пароизоляционных мембран приводит к гниению скрытых элементов конструкции. Выбирая подрядчика, мало кто из заказчиков задумывается о том, что узкие карнизные и фронтонные свесы для нашего климата неприемлемы – дождь попадает на фасады, что приводит к преждевременному старению стеновых материалов».

А задумываться нужно. Лучше заранее обезопасить себя от этих и других неприятностей. Сделать это не сложно. Например, в СК «СтройТехнологии» (работает на рынке с 1998 года) все сразу прописывается в договоре и указывается в смете. Заказчик обязательно приезжает на объект в момент завоза материалов и прибытия бригады. Там он может лично во всем удостовериться.

Сруб из бревна

«У нас обязательно есть гарантия до 5 лет. Нам просто не выгодно использовать некачественные материалы. Потом сами же будем все менять, – поясняют в компании».

При этом, если у вас в данный момент нет всей необходимой суммы на постройку дома – это не значит, что от свой мечты следует отказаться. Вместе со специалистами можно подобрать оптимальный вариант перераспределения средств. Тут есть свои определенные тонкости.

«Возьмем две наиболее распространенные в дачном домостроении технологии: брус, бревно. Брусовой или бревенчатый дом нельзя строить сразу «под ключ». Их строят в два этапа, – говорит эксперт СК «СтройТехнологии». – Это правило, которое существовало всегда. Первый этап – сруб под усадку. Спустя 9-12 месяцев можно начинать отделочные работы, монтаж окон, дверей, утепление. В нынешней экономической ситуации, строительство разделенное на этапы, позволяет не только соблюсти технологию сборки, но и спланировать бюджет будущего дома исходя из финансовых возможностей».

Брусовой сруб

В плане привлечения и использования средств заказчики сейчас так же могут подобрать подходящий для себя вариант. Серьезные строительные компании работают как с наличными, так и с безналичными деньгами. У них есть возможность использовать различные субсидии, кредиты, деньги, выделяемые по госпрограммам. Например, в строительство загородного дачного дома можно вложить «материнский капитал».

«Конечно, сами деньги выделяем не мы, а банки и соответствующие госструктуры. Все, что зависит от нас в плане подготовки необходимых клиенту документов – мы сделаем, – говори представитель СК «СтройТехнологии».

Не следует забывать о бонусах и акциях, которые, в борьбе за заказчика, предлагают застройщики. Это могут быть скидки, рассрочки, страховки, дополнительные опции, включаемые в стоимость проекта (3-Dмоделирование, страховка, бесплатная доставка и т.д.). Здесь мы имеем не «аттракцион невиданной щедрости», а разумный подход к привлечению дополнительного внимания клиентов. Бонусы вообще могут не иметь денежного эквивалента. Бывает, кому-то из знакомых или соседей компания уже построила дачу и клиент хочет, чтобы у него работала эта же бригада. Изыскивается возможность выполнить и такое пожелание.

Таким образом, становится понятно, что даже в нынешней экономической ситуации, заветная мечта о собственном дачном загородном доме может быть воплощена в жизнь. Для этого нужно выбрать «правильную» компанию. Донести до ее специалистов свои пожелания. И вместе с ними найти оптимальные решения.

Дачный дом

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