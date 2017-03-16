Банк России ошибся в прогнозах. Инфляция снижается быстрее

В феврале инфляция снижалась быстрее прогноза Банка России. Сближение инфляции с целевым значением 4% происходит в условиях уверенного восстановления экономической активности.

Это указывает на сохранение потенциала для снижения ключевой ставки в первом полугодии, отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен», который регулятор опубликовал 16 марта.

"Месячный рост потребительских цен с исключением сезонности замедлился в феврале до 0,1% под влиянием спросовых ограничений, а также временных факторов – укрепления рубля и большого объема предложения продовольствия. В этих условиях с исключением сезонности отмечалось снижение цен на целый ряд продуктов питания (особенно заметное – на плодоовощную продукцию и сахар), непродовольственные товары (более всего – на бытовую технику и электронику), услуги туризма", – считают эксперты Банка России.

Тем не менее исчерпание действия временных факторов может привести к повышению месячного темпа роста цен, не исключают они. Ограничить инфляционные риски позволит поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий, подчеркивают в ЦБ РФ.