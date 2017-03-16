В школе французского Граса произошла стрельба

В средней школе, расположенной во французском городе Грас (Grasse), произошла стрельба.

Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Лента.ру со ссылкой на источник Reuters в полиции.

По меньшей мере два человека получили ранения. В частности, пострадал директор учебного заведения. По словам стражей порядка, речь не идет о теракте. Открыть огонь могли учащиеся. Предположительно между двумя из них произошел конфликт.

Как отмечает агентство, один подозреваемый был арестован, второго разыскивает полиция.

Местных жителей просят оставаться дома. Все учебные заведения в городе закрыты.