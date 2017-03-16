Минтруд запланировал выходные россиян на 2018 год

Самые длинные каникулы традиционно ожидают россиян в 2018 году в новогодние праздники. Согласно проекту постановления Правительства РФ, по 4 дня отдыха ждет россиян в марте и на Первомай. Кроме того, запланированы 3 рабочие субботы.

В документе, опубликованном на сайте Министерства труда 16 марта, новогодние каникулы начнутся с 30 декабря 2017 года и продолжатся до 8 января 2018-го. При этом субботу 29 декабря предлагается сделать рабочей.

В феврале будет три нерабочих дня — с 23-го по 25-е, в марте сразу четыре – с 8-го по 11-е число. Также длинными выйдут первомайские праздники. После рабочей субботы 28 апреля россияне смогут отдыхать до 2 мая.

Всего один выходной в следующем году запланирован на День Победы. Летние праздничные дни, связанные с Днем России, предлагается объявить с 10 по 12 июня, при этом суббота, 9-е, может стать рабочей. Завершатся официальные праздники в ноябре, когда в честь празднования Дня народного единства выходные продлятся с субботы 3-го по понедельник 5 ноября.

Проект постановления можно обсудить на портале regulation.gov.ru.

Напомним, в 2017 году россияне еще будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая (суббота, воскресенье, понедельник), с 6 по 9 мая (суббота, воскресенье, понедельник, вторник), с 10 по 12 июня (суббота, воскресенье, понедельник) и с 4 по 6 ноября (суббота, воскресенье, понедельник).