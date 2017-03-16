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16.03.2017 15:45

В Петербурге задержан бывший заместитель главного муфтия Северо-Запада

Камиль Исляев, зять и бывший заместитель ныне покойного главы Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада Жафяра Пончаева, 15 марта был задержан оперативниками центра «Э» петербургского ГУ МВД. Ему вменяют попытку завладения Соборной мечетью.

Как стало известно «Фонтанке», Камилю Исляеву предъявлено обвинение в четырех случаях представления в ЕГРЮЛ ложных данных. Предполагается, что это было сделано с целью завладения имуществом четырех мусульманских управлений и общин. Все инкриминируемые Исляеву события произошли в 2015 году. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 170.1 УК, с ноября 2016 года Камиль Исляев находился в федеральном розыске.

Конфликт в верхушке петербургской мусульманской уммы разгорелся в 2013 году, после кончины муфтия Жафяра Пончаева, стоявшего во главе Духовного управления мусульман в течение 35 лет. Тогда ДУМ возглавил старший сын покойного Равиль Панчеев. В оппозиции к новому муфтию выступили младший сын – Рушан Пончаев и зять – Камиль Исляев. По версии следствия, Рушан Пончаев и Камиль Исляев изготовили и подали в регистрирующий орган подложные документы о решениях общих собраний общественных и религиозных организаций, пытаясь захватить управление имуществом, в том числе Соборной мечетью.

Ведется расследование.


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