Пулковская обсерватория перейдет на дистанционные наблюдения

Наблюдательная база Пулковской обсерватории потеряла свое значение. К такому выводу пришла рабочая группа РАН. Тем не менее некоторые программы продлятся еще минимум 5 лет.

О вердикте рабочей группы, в которую входили представители специальной астрофизической обсерватории и отделения физических наук, «Фонтанке» 16 марта рассказал ее глава академик Юрий Балега. По его словам, решение было принято единогласно, хотя начинались обсуждения в спорах.

«Район Пулково в целом не предназначен для обсерваторий, – подчеркнул Юрий Балега. – Засветка — один из факторов ухудшения астрономического климата, она не позволяет видеть слабые объекты. Но самое главное — облачность, которая никогда не позволит вести нормальные наблюдения в Балтийском регионе. И третий фактор — атмосферная турбулентность, связанная с ветром и перепадом температур. Астрономическое качество изображений очень низкое».

Кроме того, ресурс Пулково уменьшается в том числе из-за застройки прилегающих районов. Переносить наблюдения предполагается на имеющиеся площадки в Чили, Боливии, Италии и на Кавказе (правда, там, по словам Балеги, потребуется серьезная модернизация).

Глава обсерватории Назар Ихсанов подтвердил, что как наблюдательный центр она утратила свою ценность. При этом ученый подчеркнул, что ряд программ сможет продолжаться годами.

«Мы оценивали темпы роста засветки, – рассказал Ихсанов, – И пришли к выводу, что в ближайшие 5 лет многие программы можно вести без особого ущерба. Это минимальный срок. Если удастся обновить электронную приемную аппаратуру на телескопе, которая отсекает рассеянный свет, телескоп сможет работать, по крайней мере, в течение 10 лет».

Аппаратуру обсерватории ждет разная судьба. 26-дюймовый рефрактор, который был получен по репарации еще после войны, останется в Пулково, его будут использовать как для работы, так и для тренировок. Нормальный астрограф, установленный еще в 1893 году, понадобится для экскурсий. Что касается телескопов, которые были не так давно введены в строй, то для их эксплуатации требуются дополнительные вложения. Пока не ясно, будут ли их модернизировать здесь или предварительно перевезут на новые площадки, - решение примет Ученый совет.

На требованиях к высотности застройки решение РАН не скажется, как и на площади территории, которая принадлежит обсерватории. Назар Ихсанов заявил, что внутренняя структура обсерватории сильно не поменяется, хотя некоторые изменения предполагаются во всех институтах в связи с сокращением базового бюджетного финансирования. По большей части организация получает деньги от Федерального агентства научных организаций. На данный момент 80% сотрудников занимается дистанционными наблюдениями с помощью других телескопов диаметром 1,3 и 6 метров.

За счет строительства новых телескопов обсерватория намерена привлечь внебюджетное финансирование. Для этого нужны партнеры, заинтересованные в таком строительстве в связи с военными, космическими или просветительскими целями. Кроме того, в данный момент идет работа по перераспределению финансирования между ФАНО и городом. Обсерватория надеется, что Смольный возьмет на себя обслуживание самой территории – к примеру, прогулочной зоны.

В конце 2016 года руководство Пулковской обсерватории согласовало проект строительства трех 4-этажных домов с мансардами проекта «Планетоград» на южных границах своей территории. 127 сотрудников выразили вотум недоверия директору, а материалы по поводу законности согласования начал проверять Следственный комитет. 6 февраля ФАНО рекомендовало руководству отозвать свое согласование. Ихсанов уведомил застройщика (компания холдинга Setl Group), что его подпись может не иметь юридической силы. Как он рассказал «Фонтанке», все дальнейшие процедуры компания должна согласовывать с агентством. Соответствующее совещание должно пройти после официальной публикации решения рабочей группы РАН.