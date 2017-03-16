Полиция в Риге задержала молодых людей, кричавших "Фашизм не пройдет!"

Латвийская полиция задержала молодых людей, кричавших "Фашизм не пройдет!" возле памятника Свободы в Риге.

Примерно в 12 часов в четверг, 16 марта, возле памятника Свободы были задержаны двое парней, выкрикивавших различные лозунги на русском языке — например, "Фашизм не пройдет!" и "Позор Латвии!". Как сообщает delfi.lv со ссылкой на агентство LETA, к одежде обоих демонстрантов были прикреплены георгиевские ленточки. В это же время в центре Риги проходил традиционный марш ветеранов ваффен СС.

Когда полиция повела молодых людей к патрульной машине, они продолжили выкрикивать антифашистские лозунги.

Начальник полиции порядка Артис Велшс заявил журналистам, что в течение дня было задержано пять человек, все они доставлены в участок полиции. Самым известным из них является известный в стране антифашист и блогер Александр Гильман.

При этом Велшс заявил, что это было самое спокойное 16 марта за последние годы.