​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика

Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.

Если День святого Валентина уже прижился на российской земле, то о Дне святого Патрика слышали немногие. А, между прочим, этот древний ирландский праздник трепетно любим во всем мире. Неудивительно, что местом праздничных гуляний в Петербурге станет ТРК «Лондон Молл».

Только в субботу 18 марта все посетители комплекса смогут насладиться зажигательными ирландскими танцами, послушать шотландскую волынку, принять участие в захватывающих конкурсах и получить необычные подарки. Для гостей в зеленом специальный сюрприз: взрослым — бокал пенного, а детям — вкусный морс.

Традиция надевать на праздник зеленые шляпы и сюртуки также пришла из Ирландии, где верят в лепреконов – маленьких коренастых старичков-волшебников, одетых, по преданию, во все зеленое. В программе праздника также творческие мастер-классы для детей, тематические конкурсы и множество подарков от магазинов ТРК «Лондон Молл».

«Сегодня ТРК – это среда обитания жителей мегаполисов, особенно это чувствуется в городах с холодным климатом. Сюда посетитель приходит не только совершать покупки, но и проводить время с семьей и друзьями, то есть – за настроением, за атмосферой, за новыми впечатлениями – говорит Оксана Федулова, директор по маркетингу и рекламе FORTGROUP. – В Лондон Молле, бесспорно, тематика мероприятий задана концепцией самого объекта. Британская культура всегда вызывала интерес у людей. Внутри ТРК передана соответствующая атмосфера Лондона, не только интерьерами, но и звуковыми спецэффектами, стилистикой, и, конечно же, событиями. Приятно осознавать, что это место стало любимым и для детей, и для взрослых, сегодня сюда приезжают не только из Невского района».

Итак, 18 марта с 15:00 до 19:00 ТРК «Лондон Молл» заполонят виртуозные волынщики, харизматичные танцоры кельтских танцев и зеленые человечки. Окунитесь в мир Лондона, станьте участниками уличных гуляний, встретьте День святого Патрика в компании питерских лондонцев!



ТРК «Лондон Молл» – ул. Коллонтай, 3