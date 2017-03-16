ВЦИОМ: Не все оценили присоединение Крыма
Спустя три года после воссоединения абсолютное большинство россиян считает Крым частью России. Однако пользу для страны в присоединении полуострова видят не все: критичнее всего настроены жители Москвы и Петербурга.
Согласно результатам опроса, приуроченного к годовщине воссоединения Крыма с Россией и опубликованному на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения 16 марта, 97 процентов россиян считают полуостров частью страны, а 78 процентов отмечают несомненную пользу решения. Однако эйфория от «Крымнаш» все же схлынула, и россияне стали сомневаться в полезности полуострова для страны: 75 процентов в 2014 году превратились в 69 процентов в 2015-м, а потом и в 60 процентов в 2016-м. Впрочем, по данным ВЦИОМ, после двух тяжелых лет в условиях санкций уверенность в пользе принятого решения в 2017-м подскочила до 78 процентов. Сомнения остались у 13% респондентов (24% среди 18 – 24-летних, 20% среди москвичей и петербуржцев).
Число респондентов, увидевших положительный эффект решения для самих крымчан, выросло с 80 процентов в 2015-м до 89 процентов в 2017 году.
Однако поддерживать новый регион повышенной денежной помощью россияне не готовы. По мнению опрошенных, Крым и Севастополь нужно финансировать наравне с остальными регионами страны со схожими условиями (84 процента). И только 10 процентов (против 23 процентов в апреле 2014-го) соглашаются с дотациями для полуострова.
Справка:
Референдум о присоединении Крыма к России состоялся 16 марта 2014 года. За вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации проголосовало более 95 процентов жителей полуострова. Договор подписали спустя два дня, 18 марта. Украина проигнорировала результаты референдума и продолжает считать полуостров своей территорией. Евросоюз и США поддержали Украину и «наказали» Россию санкциями против ряда компаний и политиков.