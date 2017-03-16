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16.03.2017 15:20

В дома Красногвардейского и Калининского районов вернулось электричество

 

Электроснабжение в Красногвардейском и Калининском районах Петербурга полностью восстановлено днем 15 марта. Как сообщают энергетики, отключение могло произойти по вине сторонней организации.

Как сообщили «Фонтанке» в ПАО «Ленэнерго», восстановительные работы завершили к 14.30. «Предварительная причина технологического нарушения – механическое повреждение линии сторонней организацией», – уточнили в компании. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая устанавливает точную причину аварии.

Напомним, из-за отключения линии 6кВ без света оставались 5 тысяч человек в Красногвардейском и Калининском районах, в том числе работники промзоны, расположенной на углу шоссе Революции и Индустриального проспекта.


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Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
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