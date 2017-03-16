Путин: Налоговая система должна быть простой и конкурентоспособной

Изменения налоговой системы должны быть направлены на то, чтобы эта система была конкурентоспособной и устойчивой, заявил 16 марта на съезде РСПП президент России Владимир Путин.

«Очевидно, ее (налоговой системы. — RNS) задача не только в пополнении бюджета, она призвана стать одним из мощных инструментов стимулирования развития отечественной экономики и социальной сферы, регионов и муниципалитетов. Как и все аспекты ведения бизнеса в России, налоговая система должна быть конкурентоспособной, понятной, максимально прозрачной…» — сказал Путин.

Он отметил, что при этом важно сохранить устойчивость бюджетной системы и обеспечить выполнение социальных обязательств, передает RNS.

Как говорил ранее министр финансов Антон Силуанов, ведомство предлагает сделать налоговый маневр — повысить стандартную ставку НДС с 18 до 22% и снизить ставку страховых взносов с 30 до 22% с унификацией налоговой базы. Имеющиеся в настоящее время льготы по НДС и страховым взносам предлагается сохранить.