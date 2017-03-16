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16.03.2017 15:12
5 Комментариев

Суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакия церкви

Смольнинский суд Петербурга отказал в рассмотрении по существу иска против распоряжения городского правительства о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", сегодня, 16 марта, судья Смольнинского суда Татьяна Матусяк вынесла определение о прекращении дела четырех петербуржцев против комитета имущественных отношений (КИО), запустившего процедуру переезда ГМП "Исаакиевский собор" из одноименного храма.

Отказывая в рассмотрении по существу, суд сослался на правовую оценку Санкт-Петербургского городского суда, решившего, что план мероприятий о передаче собора церкви не означает передачу и не порождает нарушения прав горожан на доступ к музейным ценностям.

На прекращении дела настаивал КИО. Против выступали истцы и представитель директора ГМП Николая Бурова, передавшего в суд документ о своем несогласии с передачей собора церкви. Из него же следует, что обещанный Бурову срок переезда через год был резко сдвинут устным распоряжением до середины апреля 2017 года. Тем самым директор подтвердил версию, что Смольный готовит подарок патриарху на Пасху, которая в 2017 году отмечается 16 апреля.

Накануне, 15 марта, к Смольному был подан новый иск о незаконности плана передачи собора церкви. Количество истцов – 32, заявление на рассмотрение поступило тоже Татьяне Матусяк.

Справка:

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января сообщил горожанам, что собор будет передан в ведение РПЦ. Это вызвало недовольство петербуржцев, в том числе депутатов Законодательного собрания. Город фактически разделился на два лагеря - тех, кто поддерживает передачу и настаивает на том, чтобы это произошло быстрее, и тех, кто хочет, чтобы собор остался музеем.

28 января на Марсовом поле состоялась акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Она собрала от 2 до 5 тысяч человек. Митинг прошел без инцидентов в форме встречи с депутатами. Проходившая в то же время в Петербурге акция в поддержку передачи храма собрала не более 30 активистов.

После встречи с оппозиционными депутатами на Марсовом поле правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные "проходки" на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм с Марсова поля группа из 30 активистов устроила в нем акцию. Во время богослужения они подняли вверх листки бумаги с надписью "Музей - городу!". Акция возмутила представителей “Единой России”, которые потребовали привлечь Идрисова к ответственности и решили запретить проводить депутатам встречи с избирателями без согласования с властями.


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комментарии пользователей (5)
Dimitrije
16 марта 2017 г. 16:50
И после такого властьимущие говорят о примирении в обществе? Наивные глупцы... Забыли, чем закончился 17 год. А попам это еще аукнется...
Antip
16 марта 2017 г. 16:44
Какой цинизм!Если юридически внимательно разобраться в поведении судью и её решении, то прослеживается приказ сверху (телефонное право), а значит и коррупция.
Циник
16 марта 2017 г. 16:26
Наглядно показана вся наша судебная система когда нет четкого приказа сверху. Начинают юлить и изворачиваться придумывая поводы,уходить от прямых ответов. И против власти страшно и против народа страшно. Пока что мнение в сторону власти потому как народ не так настойчив и многочислен. Но, только стоит зашуметь народному гневу в несколько сотен тысяч а то и миллион все ответственные от власти забиваются под плинтус, ОМОН начинает сливаться с улиц, судьи,прокуроры,губернаторы переодеваются в женское и тихо испаряются в воздухе.
AdaPeresvet
16 марта 2017 г. 16:01
Нехилый такой "подарок патриарху"... Я вот, если честно, думала, что патриарх-то как раз и вмешается, видя, во что это выливается. Но нет, раздор и раскол зачем-то нужен "святым отцам"...
shurka
16 марта 2017 г. 15:47
"...план мероприятий о передаче собора церкви не означает передачу..." Вот пусть судья так и напишет в своем решении, дополнив следующими словами: "В передаче Исаакиевского собора РПЦ ОТКАЗАТЬ" .
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