В Петербурге будет ветрено

Сильный ветер подует в Петербурге в пятницу, 17 марта. Обстановку на дорогах осложнит гололед.

ГУ МЧС по городу со ссылкой на синоптиков сообщает, что в пятницу в Северной столице будет ветрено — ночью ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5 – 10 м/с, а днем с юга, и его скорость увеличится до 12 м/с с порывами до 18 м/с. На дорогах ночью и утром ожидается гололед.

Что касается температуры, то ночью она опустится до -3, а днем, по данным Гидрометцентра, вновь превысит нулевую отметку и поднимется до +4 градусов. Возможны осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.